von Sandra Häusler

In der Nacht von Freitag auf Samstag legten Unbekannte den Maibaum auf dem Vorplatz der Walder Zehn-Dörfer-Halle um. Ungefähr in einem Meter Höhe war der Maibaum mit einer Handsäge abgesägt worden. Auch in der Bevölkerung stößt diese Aktion auf Unverständnis. Aufmerksame Bürger informierten die Mitglieder des Narrenvereins Wald-Goischter Wald bereits am frühen Samstagmorgen. „So eine Sauerei“, sei nur einer der Kommentare gewesen, der die Vereinsverantwortlichen erreichte.

Die Ortswappentafeln wurden extra für die kleinere Maibaum-Version neu gestaltet und sollen ein Symbol für den Zusammenhalt der zehn Ortsteile, gerade auch in Corona-Zeiten, sein. | Bild: Sandra Häusler

Der Walder Maibaum ist in diesem Jahr nur halb so groß wie üblich. Aufgrund der Corona-Einschränkungen wurde die Größe so gestaltet, dass zwei bis drei Mitglieder den Maibaum alleine aus eigener Kraft stellen können, erklärt Vereinsvorsitzender Robin Fox.

Ein einem Meter Höhe wurde der Walder Maibaum abgesägt, der Stumpf ragt noch aus der Verankerung. | Bild: Sandra Häusler

Am Stamm des Maibaums sind Wappentafeln der zehn zur Gemeinde gehörenden Ortsteile angebracht. Auch diese Wappentafeln wurden heuer neu gestaltet. Sie wurden ebenso wie die Halterungen für Tafeln und Spitze und der Kranz der reduzierten Maibaum-Größe angepasst. Am Vorabend des 1. Mai stellten Mitglieder den Maibaum ganz unspektakulär im privaten Rahmen auf.

„Wir wollten damit in der Corona-Zeit bewusst ein Zeichen setzen. Die zehn Ortswappen sollen gerade in dieser schweren Zeit den Zusammenhalt der Ortsteile symbolisieren“, so Fox. Einer der Ideengeber und maßgeblich an der Gestaltung beteiligt, ist Stefan Rumpel. Der junge Mann versteht die Gründe nicht, die jemand dazu veranlasst gehabt könnten, den Maibaum umzusägen. Die Initiatoren sind zu Recht sehr verärgert. „Da fällt mir nichts mehr ein. Schade darum, und um das Engagement, das mit Füßen getreten wird“, kommentiert der hinzugekommene Bürgermeister Werner Müller.

Am Vorabend zum 1. Mai stellten Mitglieder des Narrenvereins Wald-Goischter Wald den verkleinerten Maibaum auf. Er soll besonders in Corona-Zeiten den Zusammenhalt der zehn Ortsteile symbolisieren. Bild: Stefan Rumpel | Bild: Stefan Rumpel

Der Verein hat bereits eine Anzeige bei der Polizei erstattet. „Die Polizei meinte, wir sollen den Baum wieder aufstellen“, berichtet Notburga Rumpel. So eilten Mitglieder am Samstagmorgen vor die Halle, um mit der erneuten Aufstellung ein Zeichen zu setzen. „Ein Zeichen, sich von so etwas nicht unterkriegen zu lassen. Jetzt erst recht!“, lautet ihre Devise.