Öffentliche und private Freiluftsportanlagen dürfen wieder zu Trainings- und Übungszwecken genutzt werden, so hat es das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport am 10. Mai beschlossen. Nach zweimonatiger Zwangspause wegen des Coronavirus kann es für die Sportler, die unter freiem Himmel trainieren können, nun wieder losgehen.

Spieler des FV Wa-Re machen Passübungen

Darauf haben auch die Sportvereine der Zehn-Dörfer-Gemeinde Wald gespannt gewartet. Der Vorstand des TSV Wald hat die Mitteilung über die Wiederaufnahme und die geltenden Bestimmungen für den Sportbetrieb in der vergangenen Woche an die Mitglieder weitergegeben und sein Angebot in dieser Woche begonnen. Die Spieler vom Fußballverein Walbertsweiler-Rengetsweiler (FV Wa-Re) haben sich bereits an zwei Abenden auf den Sportplätzen in Walbertsweiler und Rengetsweiler zum Training getroffen.

Sportprogramm nur für Erwachsene erlaubt

Zwei Wermutstropfen aber bleiben: Zum einen dürfen geschlossene Räume, also Sporthallen und Vereinsheime, zu Trainings- und Übungszwecken weiterhin nicht genutzt werden. Zum anderen müssen junge Sportler noch warten. Das abgespeckte Sportprogramm unter strengen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen kann nur für Erwachsene stattfinden.

Abstandsregeln und Desinfektion von Trainingsgeräten

Und doch ist die Freude bei vielen Sportsfreunden über die Lockerungen der Corona-Verordnungen groß. Auf die Vorstände, Trainer und Übungsleiter kommt allerdings eine ganze Menge zusätzliche Arbeit zu. „Vor und nach jedem Training müssen wir die Bälle und das Trainingsmaterial, wie Stangen und Dummy-Figuren, desinfizieren“, teilen Stefan Groganz und Peter Weiß vom Vorstand des FV Wa-Re mit. Die Umkleidekabinen und Duschen müssen geschlossen bleiben und es dürfen pro 1000 Quadratmeter nur fünf Personen anwesend sein.

„An richtiges Spielen ist im Moment nicht zu denken“

Das bedeutet: 20 Spieler mit Trainern können an den Trainingsterminen auf einem Platz stehen. Die Mannschaften des FV Wa-Re teilen sich daher auf die Plätze in Walbertsweiler und Rengetsweiler auf. Trainiert wird aktuell freitags ab 19 Uhr. „An richtiges Spielen ist im Moment nicht zu denken“, sagt Groganz. „Zweikämpfe und Formationen müssen wir weglassen. Wegen der Abstandsregelungen können wir lediglich Passübungen machen.“

Das sei allerdings besser als gar kein Sport und zudem stehe zur Zeit nicht nur der sportliche Aspekt im Vordergrund, sondern die sozialen Kontakte und der Zusammenhalt.

Sechs Neuzugänge verstärken erste Mannschaft

Die Kameradschaft der Mitglieder des Vereins werde beim FV Wa-Re sehr gepflegt. Nicht zuletzt deshalb sei es dem Verein gelungen, sechs Neuzugänge und Wiedereinsteiger zu gewinnen, die die erste Mannschaft zukünftig verstärken werden. Die Neuzugänge sind: Samuel Fischer, Daniel Gillert, Nico Renner, Eike Gündel, Franz Ehrenmann und Steffen Erbe.

Soziale Kontakte für Mitglieder des TSV Wald sehr wichtig

Die sozialen Kontakte spielen auch beim TSV Wald eine große Rolle, denn die Mitglieder müssen ebenfalls seit zwei Monaten auf die Geselligkeit und das sportliche Vergnügen in der Gruppe verzichten. „Aufgrund der Tatsache, dass wir weiterhin Abstand halten müssen und uns nur zum Training treffen können, merkt man, was einem das Vereinsleben ansonsten an Geselligkeit bringt“, sagt Sabrina Restle, sportliche Vorsitzende.

Aktuelles Sportprogramm des TSV Wald Dienstag: Boule um 10 Uhr (Ansprechpartner: Andreas Szembek, Tel. 0 75 78/28 46); Dienstagsradler um 18.30 Uhr (Ansprechpartner: Konrad Nipp, Tel. 0 75 78/10 52); Fit und Gesund um 18 Uhr und um 19 Uhr (Ansprechpartnerin: Ina Jerg, Tel. 01 73/652 58 48); Mittwoch: Functional Training um 19 Uhr (Ansprechpartnerin: Ines Braun, Tel. 01 70/289 30 23); Donnerstag: Fitness und Workout um 18 Uhr und um 19 Uhr (Ansprechpartnerin: Sabrina Restle, Tel. 01 74/760 88 90). Alle Angebote finden nach Anmeldung in kleinen Gruppen mit maximal vier Teilnehmern im Freien statt.

„Wir sind auf jeden Fall froh, wieder gemeinsam Sport machen zu können“, ergänzt sie. Dies ist nun zumindest für maximal vier Sportler und einen Übungsleiter wieder möglich, dabei sind die Abstandsregeln streng einzuhalten.

Teilnahme an Angeboten nur nach Anmeldung

Die Teilnahme an den abgespeckten Angeboten ist zudem nur nach Anmeldung möglich, denn im Falle einer Infektion muss die Ansteckungskette nachvollziehbar sein. Sportler müssen bereits in passender Kleidung erscheinen, denn auch beim TSV bleiben die sanitären Anlagen geschlossen.

Auf die Übungsleiter kommt ebenfalls zusätzliche Arbeit zu: die Desinfektion von Sportgeräten und Zubehör. Die Hauptsportstätte des TSV Wald ist dabei momentan nicht die Zehn-Dörfer-Halle, sondern der Waldsportpfad am Ortsausgang von Wald Richtung Rast. Hier wurden die einzelnen Stationen in den vergangenen Tagen von den Senioren des Vereins wieder auf Vordermann gebracht, damit dem eingeschränkten Sportvergnügen zumindest in Sachen Funktionalität nichts im Wege steht.

Hier finden die aktuellen Angebote des TSV Wald statt. Wegen der nach wie vor geltenden Sperrung der Zehn-Dörfer-Halle aufgrund der Corona-Pandemie ist der Sportpfad das neue Trainingszentrum. Hier lassen sich die Abstandsregeln gut einhalten. | Bild: Christl Eberlein

Der Vorstand hofft allerdings darauf, dass nach weiteren Lockerungen, die für diese Woche angekündigt wurden, zusätzlich auch der Sportplatz hinter der Zehn-Dörfer-Halle und die Festwiese genutzt werden können. Dann könnte auch das Angebot an Sportgruppen im Freien noch erweitert werden, kündigt Sabrina Restle an. Wann genau es so weit ist und welche Angebote dazu kommen, erfahren Vereinsmitglieder auf der Online-Seite des TSV oder telefonisch bei den Übungsleitern.