von Sandra Häusler

Ein Grund zur Freude war die Feierstunde zur offiziellen Amtseinsetzung von Sandra Bialk zur Konrektorin der Grundschule. Rund 80 geladene Gäste, darunter Schulleiter benachbarter Schulen, Gemeinderäte, Vertreter der Schulträger, der Kindergärten, der Eltern, des Fördervereins, Schulkräfte und von Vereinen und ihr Mann Andreas Bialk, feierten diesen Anlass. Schulamtsdirektor Bernhard Eisele sprach für das Staatliche Schulamt in Albstadt in Vertretung von Schulrat Maximilian Groß.

Neu geschaffene Funktionsstelle

Um die Schulleitungen zu stärken und zu entlasten, hatte die damalige Kultusministerin Susanne Eisenmann vor drei Jahren ein Konzept auf den Weg gebracht und im Zuge dieser Initiative zusätzliche, neue Konrektorate an Grundschulen ab 100 Schülern geschaffen. „Von dieser Neuerung hat auch die Grundschule Wald profitiert“, erläuterte Eisele. Für die neu geschaffene Funktionsstelle gab es mit Sandra Bialk eine Bewerberin, die schließlich den Zuschlag erhalten habe. Sandra Bialk unterrichtet seit zehn Jahren an der Grundschule. Als Konrektorin habe sie nun die ständige Vertretung des Schulleiters inne und Anteil an der verantwortungsvollen Aufgabe. Bernhard Eisele überbrachte die Grüße und Glückwünsche von Schulrat Maximilian Groß, Amtsleiter Gernot Schultheiß und Schuldekan Otmar Wetzel vom Staatlichen Schulamt. Ihre Ernennungsurkunde hatte Sandra Bialk bereits am 20. Mai erhalten. Sandra Bialk arbeitet in vielen schulischen Gremien mit großem persönlichem Einsatz, so hatte es Schulleiter Walter Beyer zur dienstlichen Beurteilung im Rahmen der Bewerbung beschrieben. „Können Sie jonglieren?“ fragte Eisele die neue Konrektorin. Drei Jonglierbälle überreichte er der neuen Konrektorin für die Aufgabe, im neuen Amt Familie, Aufgaben und Gremien auszubalancieren.

Konrektorin Sandra Bialk bei ihrer Antrittsrede. | Bild: Sandra Häusler

Zur Person Sandra Bialk lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Meßkirch-Menningen. Von 1993 bis 1996 studierte die heute 48-Jährige an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten. Berufliche Stationen waren die Sophie-Scholl-Schule Krauchenwies, Deißlingen und die Conradin-Kreutzer-Schule Meßkirch. Am 1. August 2011 trat die Lehrerin und Pädagogin ihren Dienst an der Grundschule Wald an. Aktuell unterrichtet sie Deutsch, Mathematik und Musik. Als Kulturbeauftragte der Schule arbeitet sie mit dem Seniorenheim, dem Männerchor und den verschiedenen Musikvereinen eng zusammen.

Motivation das Gesamtpaket der Grundschule Wald

Die Gemeinde als Schulträger sei froh, dass Schulleiter Walter Beyer nun offiziell eine Stellvertreterin habe, unterstrich Bürgermeister Joachim Grüner. Er freue sich, dass die Grundschule mit Sandra Bialk eine so engagierte Konrektorin bekommt und die Grundschule für die Zukunft gut aufgestellt ist. „Ihr Weg soll geprägt sein von positiven Erfahrungen und Freude bei ihrer Arbeit“, überreichte ihr das Gemeindeoberhaupt einen Blumengruß. In einem Kurzfilm schilderte Schulleiter Walter Beyer unterhaltsam, wie er sich auf Spurensuche machte, um herauszufinden, warum sich Sandra Bialk als Konrektorin beworben habe. Beweggrund sei wohl das Gesamtpaket der Grundschule Wald gewesen, kam er letztendlich zum Schluss. Sandra Bialk bringt alle Schlüsselqualifikationen für diese Position wie Verantwortungsbewusstsein und unglaublichen Fleiß mit, sie ist total motiviert, intelligent sowie „menschlich super drauf“, so Beyer. Daher überreichte er ihr den Generalschlüssel der Grundschule Wald. Von der Lehrergewerkschaft gab es einen „Erste-Hilfe-Koffer“.

Der Zweitklässler Valentin Golz (von links) und die Drittklässlerin Sophia Walz moderierten die Amtseinsetzung souverän. | Bild: Sandra Häusler

„Frau Bialk, Sie sind auf jeder Postition eine Bestbesetzung.“ Markus Halmer, Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule

Eine Rede zu halten, gehöre nicht zu ihren Lieblingsbeschäftigungen, stellte die neue Konrektorin fest. Die Grundschule Wald sei eine Schule, deren Stärke nicht nur sie zu schätzen wisse. Walter Beyer habe in den vergangenen zehn Jahren die Grundschule zu einer Wohlfühlschule gemacht. „Frau Bialk, sie sind auf jeder Position eine Bestbesetzung“, unterstrich Markus Halmer, Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule. Gemeinsam mit Elternbeiratsvorsitzenden Petra Golz überreichte er eine Sammelmappe mit praktischen, gebastelten Utensilien, wie einem Briefkasten und einer Anwesenheitsdrehscheibe für die Rektoratstür. Nach einem Rap-Beitrag von Drittklässlern wagte sich auch das Lehrerkollegium an dieses Genre. „Wir sind cool, wir rappen für dich“, leitete Schulsozialarbeiter Joachim Bernauer über. Schulsekretärin Anja Schneider schlüpfte für drei Minuten in die Rolle von Sandra Bialk. Das Kollegium verkündete „Sie ist der Boss“, und versprach in einem Trailer: „Dein Team der Grundschule geht mit dir gemeinsam durch Moor und Sumpf.“ Die Grundschüler Valentin Golz und Sophia Walz moderierten die Amtseinführung souverän. Nach dem offiziellen Teil bewirtete der Förderverein der Grundschule die Gäste.