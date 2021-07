Die Leitung der Heimschule Kloster Wald ergreift in der Corona-Pandemie alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, um mögliche Infektionen mit dem Virus und eine Ausbreitung im Mädchengymnasium sofort zu stoppen. Zweimal pro Woche macht jede Schülerin einen PCR-Test, die im Labor in Ravensburg untersucht werden – und ist damit weiter als viele andere.

In der Debatte, wie in den Schulen nach den Sommerferien die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geschützt und zum Regelbetrieb zurückgekehrt werden kann, hat sich die CDU-/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag in einem Positionspapier für