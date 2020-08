von Christl Eberlein

Die geplante Erweiterung der Kiesgrube in Pfullendorf-Otterswang beschäftigte den Gemeinderat von Wald in der vergangenen öffentlichen Sitzung. Das Unternehmen Valet und Ott plant den Kiesabbau nach Südosten auszuweiten. Dort soll auf einer Fläche von rund 15,5 Hektar sowohl trocken als auch zeitweise nass abgebaut werden.

Verträglichkeit der Planung wird geprüft

Das Regierungspräsidium Tübingen hat wegen der Erweiterung ein Raumordnungsverfahren eingeleitet. Das Raumordnungsverfahren verfolgt den Zweck, die raumordnerische Verträglichkeit der Planung unter überörtlichen Gesichtspunkten zu prüfen und so in einem möglichst frühen Stadium der Planung Grundsatzfragen zu klären und Fehlplanungen und falsche Entwicklungen zu vermeiden. In das Verfahren ist unter anderem auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung integriert. Unter anderem betroffene Kommunen haben die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben. Der Gemeinderat von Wald hat beschlossen, diese Möglichkeit zu nutzen, denn der Ortschaftsrat von Glashütte-Kappel möchte auf verschiedenen Missstände, die die beiden Ortsteile von Wald betreffen, aufmerksam zu machen. Ortsvorsteher Thomas Loch setzte die Gemeinderatsmitglieder in der Sitzung über die Punkte in Kenntnis, die der Ortschaftsrat am Abend zuvor zusammengetragen hatte.

Hauptbeschwerde ist der Verkehr aus der Kiesgrube

„Das Hauptanliegen ist der Verkehr. Hier ist aktuell die Belastung in Kappel sehr groß, da die Straße für diesen Verkehr nicht ausgelegt ist“, erklärte der Ortsvorsteher. Die Straßenbreite reiche im Begegnungsverkehr bei voller Fahrt nicht aus, weshalb die Lastkraftwagen sowohl auf den Gehweg als auch auf Privatgrundstücke ausweichen würden und dort Schäden verursachten. „Auf diesen Schäden bleiben die Eigentümer dann sitzen“, ergänzte Loch. Außerdem beobachte der Ortschaftsrat eine zunehmende Gefährdung von Fußgängern auf dem Gehweg. „Wir hoffen, dass niemand zu Schaden kommt.“ Und auch die Emissionsbelastung der Bewohner bereite dem Ortschaftsrat Sorge, so Loch in der Gemeinderatssitzung.

Zu eng für zwei Lkw: Die Straßenränder der Ortsdurchfahrt von Kappel leiden unter dem Schwerverkehr. | Bild: Christl Eberlein

Loch: Ladezeiten werden oft nicht eingehalten

Zudem würden die vorgeschriebenen Ladezeiten ab 6 Uhr oftmals nicht eingehalten. Loch erklärte: „Aktuell wird ab circa 5 Uhr verladen. Das ist so nicht hinzunehmen, da die LKW schon ab 4.30 Uhr durch die Gemeinden fahren und dementsprechenden Lärm verursachen.“ Auf Anfrage diesbezüglich habe man vom Unternehmen lediglich die Antwort bekommen, dass früh geladen werden müsse, um die Baustellen rechtzeitig beliefern zu können. Eine Begründung, die nach Ansicht des Ortschaftsrates von Glashütte-Kappel nicht als Rechtfertigung für eine Missachtung der Ladezeiten gelten kann. Ein weiterer Punkt, den der Ortschaftsrat in eine Stellungnahme aufnehmen möchte, ist die Schaffung von Ausgleichsflächen für die aktuelle Grube. „Das einheitliche Landschaftsbild muss erhalten bleiben“, so die Meinung des Ortschaftsrates.

Bürgermeister Grüner sagt Unterstützung zu

„Die Problematiken mit dem Lkw-Verkehr durch Glashütte und Kappel bestehen bereits seit mehreren Jahren“, sagt Bürgermeister Joachim Grüner. Er wird den Ortschaftsrat von Glashütte-Kappel bei der Erstellung der Stellungnahme im Raumordnungsverfahren unterstützen. Zwar befinde sich die Kiesgrube auf der Gemarkung Otterswang, dennoch sei die Gemeinde Wald unter anderem von dem durch die Kiesgrube entstehenden Verkehr betroffen. Der Abgabetermin für die Rückmeldung aus der Gemeinde an das Regierungspräsidium ist der 15. September. Ein bisschen Zeit bleibt der Gemeinde Wald -und dem Ortschaftsrat von Glashütte-Kappel also noch für die Ausformulierung ihrer Anliegen. Man dürfe dabei allerdings nicht nur anführen, dass man etwas nicht wolle, sondern müsse auch nach einer möglichen Lösung suchen, betonte Bürgermeister Grüner.