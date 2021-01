von Sandra Häusler

Biber haben den Walder Klosterweiher für sich entdeckt. Idyllisch in der Ortsmitte gelegen, gilt der Klosterweiher mit dem großen Klosterkomplex als Sehenswürdigkeit der Zehn-Dörfer-Gemeinde. Auch Biber haben dieses Gewässer nun für sich entdeckt. Bereits Ende Oktober tauchten an einigen Bäumen Fraßspuren von Bibern auf und die Gemeindeverwaltung erhielt den Hinweis, dass dort drei Biber gesehen wurden. Daraufhin haben die Hausmeister der Heimschule und Bauhof zum Schutz um die Bäume des Klosterweihers um die Stämme Drahtgeflechte angebracht. Eine Silberweide war sogar so angefressen, dass sie aus Sicherheitsgründen gefällt werden musste.

Eine Silberweide war durch Biberfraß so stark beschädigt, dass sie aus Sicherheitsgründen gefällt werden musste. | Bild: Heimschule Kloster Wald

Gemeinde ist für die Unterhaltung des Gewässers zuständig

Der Weiher gehört zum Kloster, die Gemeinde ist jedoch für die Unterhaltung des Stillgewässers gemäß der Gewässerordnung zuständig. „Wir wissen nicht, wo sich der Biber aufhält“, gibt Hauptamtsleiter Michael Wenzler an. Er stellt jedoch die Vermutung auf, dass sich der Biber im Notüberlauf des Weihers aufhalte. Im Zuge der Maßnahmen holte die Gemeindeverwaltung die Meinung von Gunnar Hornstein, dem Biberbeauftragten des Regierungspräsidiums Tübingen für die Landkreise Sigmaringen und Zollernalb, ein.

Der Mönch am Unteren Rickenweiher wird regelmäßig verstopft. Der Weiherdamm war hier durchstoßen worden und ein Teil des Dammes hinabgebrochen. | Bild: Sandra Häusler

Geschütztes Wildtier breitet sich aus

Der Biberbeauftrage habe sich gewundert, dass der Biber nicht schon lange auf den Klosterweiher aufmerksam geworden sei, berichtet Wenzler. „Nimmt man an, dass jede Biberburg mit Elterntieren und zwei Jungtieren belegt ist, dürften sich im Gemeindegebiet ungefähr 28 Biber aufhalten“, beziffert der Hauptamtsleiter.

Michael Wenzler, Hauptamtsleiter Gemeinde Wald: „Nimmt man an, dass jede Biberburg mit Elterntieren und zwei Jungtieren belegt ist, dürften sich im Gemeindegebiet ungefähr 28 Biber aufhalten.“ | Bild: Sandra Häusler

Eine Biberburg habe man am Weiher nicht entdeckt, jedoch weiß der Hauptamtsleiter von Biberburgen bei Allmannshofen am Oberen Rickenweiher, Unteren Rickenweiher, am Zulauf zu den Rickenweihern. Biberburgen sind auch am Lindenbach an der alten Bahnlinie, Auenbach, Kehlbach und Burraubach. Wahrscheinlich wandere von dort, das unter Naturschutz stehende, streng geschützte Wildtier, bachaufwärts zum Klosterweiher.

