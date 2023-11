: Bei einer Umfrage an der Grundschule in Wald konnten die Schülerinnen und Schüler völlig frei ihre Pausenhofwünsche äußern. Zeitnah und unbürokratisch setzten danach Gemeinderat, Bauhof, Schule, Schulträger sowie der Förderverein der Walder Bildungseinrichtung gemeinsam den größten Kindertraum um. Der Wunsch der Schülerinnen und Schüler „Wir wollen eine Kletterpyramide“ wurde mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins der Grundschule, aber auch dem Einsatz des Bauhofs und der Gemeindeverwaltung verwirklicht, wie es in einer Mitteilung des Fördervereins der Grundschule heißt. Das Bild zeigt (von links nach rechts): Josef Grabmann, Elija Schrempp, Jonah Schrempp, Marius Nagel, Linda Grabmann, Valentin Golz, Linda Grabmann, Carolin Schrempp, Petra Golz und Karin Nagel. Sie stehen auf und vor der neuen Kletterpyramide vor der Walder Grundschule. Bild: Walter Beyer