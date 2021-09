In der Kirchengemeinde Wald wurde mit einem Festgottesdienst die die Einsetzung von Dekan Stefan Schmid als Pfarrer und die Einführung von Kooperator Thomas Stricker. Damit hat die Seelsorgeeinheit Wald eine neue Führung.

Das Kirchenportal war umkränzt, die Fahnen in den Kirchenfarben vor der Pfarrkirche St. Bernhard in Wald gehisst. Jeder konnte sehen, dass an diesem Sonntag mit der Investitur von Dekan Stefan Schmid als Pfarrer der Seelsorgeeinheit Wald und der