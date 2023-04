Die Musikkapelle Sentenhart eröffnete ihre musikalische Saison im Dorfgemeinschaftshaus mit dem „Erzherzog-Albrecht-Marsch“. Tobias Stadler begrüßte dazu vor einigen Tagen viele Gäste aus nah- und fern, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mit schwungvoller Musik und vielen neuen Polkas ging es weiter bis zur Pause, ein Höhepunkti dabei war die Zweier-Polka, gespielt von den Solisten Josef Brucker und Dustin Lilienthal.

In der Pause fanden die Ehrungen der Musikanten statt: das Jungmusiker-Leistungsabzeichen (JMLA) in Bronze gab es für Jonas Stadler. Ehrennadeln des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee (BHB) erhielten Marco Liegmann Marco in Bronze für zehn Jahre, Martin Friedrich und Verena Stauß in Silber für 20 Jahre und Rainer Specker in Gold für 30 Jahre. Die Ehrennadel in Gold für 50 Jahre des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB) und des BHB erhielt Josef Brucker. Marco Liegmann wurde für sein zehnjähriges Wirken als Dirigent mit der BHB Verdienstnadel in Bronze ausgezeichnet sowie Ulrike Will in Silber für 15 Jahre als Kassiererin.

Das Vorstandsteam Heidi Eberling und Jutta Störk überbrachten die Glückwünsche der Musikkapelle und übergaben den Geehrten noch ein Präsent. Der Ehefrau von Josef Brucker wurde ein Blumenstrauß als Dankeschön überreicht und besonders gedankt für die ständige Unterstützung der Musikkapelle. Tobias Stadler erhielt zwar keine Ehrennadel, aber von der Musikkapelle galt ihm ein großes Dankeschön für die vergangenen 20 Jahre als Vorsitzender beziehungsweise im Vorstandsteam.

Danach ging es weiter mit der „Löffelpolka“ mit Solist Patrick Lilienthal. Polkas und Walzer wurden im Stil der böhmisch-mährischen Blasmusik gespielt, die das Publikum begeisterten und den Musikanten mit viel Applaus gedankt wurde. Die Titel wurden von verschiedenen aktiven Musikanten angesagt. Mit dem Stück „Suliko“ verabschiedete sich die Musikkapelle. Vor der gewünschten Zugabe ergriff Heidi Eberling noch mal das Wort und bedankte sich bei den Ramazzotti-Frauen für die Bewirtung. Den Aushilfen Harry Benkler an der Posaune und Daniela Benkler an der Klarinette galt ein besonderes Dankeschön und auch Herbert Lohr für die Registerproben.