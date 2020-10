von Christl Eberlein

Als „Pfefferle und Zipperle“ feierten sie im Oktober 2019 Premiere mit „Woisch no?“. Und dann kam Corona. Monatelang gab es nichts als Absagen und so mussten sie eine gefühlte Ewigkeit auf ihren nächsten Bühnenauftritt warten. Am Samstagabend war es dann endlich so weit. Veranstaltet vom Verein zur Brauchtumspflege (VzB) Walbertsweiler, traten „Pfefferle und Zipperle“ in der Zehn-Dörfer-Halle von Wald auf.

150 Gäste in Zehn-Dörfer-Halle

Vor rund 150 Zuschauern legten sie eine zweite Premiere auf die Bühne und amüsierten das Publikum während ihres rund dreistündigen Auftritts mit Geschichten von damals, als Filmstar John Wayne, wollene Unterhosen und Schwarzweiß-Fernsehen noch zum Alltag gehörten. Für den Auftritt hatten die Veranstalter ein Hygienekonzept auf die Beine gestellt, die Sitzplätze waren so arrangiert, dass der coronabedingte Mindestabstand eingehalten werden konnte.

Der Veranstalter Die Veranstaltungen des Vereins zur Brauchtumspflege (VzB) Walbertsweiler sind fester Bestandteil des Jahresprogrammes der Gemeinde Wald. Nicht nur die Einsätze des Fanfarenzuges aus Walbertsweiler gehören dazu, sondern unter anderem auch das traditionelle Maibaumstellen, das Kesselfleischessen und das Walbertsweiler Brunnenfest. Seit 2019 werden die Aktivitäten des VzB durch die Organisation kultureller Veranstaltungen ergänzt.

Zurück in die 1960er Jahre

Wer sich wie „Pfefferle und Zipperle“ bereits von Kindesbeinen an kennt, der hat natürlich auch viel zu erzählen. Ihre humorvolle Zeitreise begannen die beiden Akteure bereits im Kindergarten. Damals, in den 1960er Jahren, als alle Erzieherinnen noch „Dande“ hießen, alle Mitglieder der Familie am Samstagnachmittag regelmäßig in das gleiche Badewasser stiegen und der „Flimmerkasten“ im heimischen Wohnzimmer Serien wie „Bonanza“ und „Raumschiff Enterprise“ ausspuckte, setzte das Kabarettduo an.

Mit den Erinnerungen und Gefühlen aus Kindertagen sorgten sie im Publikum für viele Lacher und gute Unterhaltung.

Werner Schwarz seit 2008 mit Mundart-Comedy auf der Bühne

Werner Schwarz, ein waschechtes Kind der 60er, konnte für „Woisch no?“ erfahrungstechnisch aus dem Vollen schöpfen. 1961 geboren, steht der Oberstudienrat aus Ehingen schon seit 2008 mit Mundart-Comedy auf der Bühne. Er gründete gemeinsam mit Markus Rabe das schwäbische Duo „Der Pefferle und sein Ernst“ und ist sowohl damit als auch als Solokünstler mit seinen Programmen erfolgreich.

Komödiantische Kooperation mit Markus Zipperle seit 2019

Im vergangenen Jahr entstand eine weitere komödiantische Kooperation mit Markus Zipperle. In den gut zwei Jahrzehnten seiner Bühnenaktivität hat sich der 45-Jährige in der Comedy-Szene mit fünf Soloprogrammen unter anderem einen Namen als die „schwäbische Saugosch“ gemacht. Davon, dass er aber nicht nur witzreicher Einzelkämpfer, sondern auch humorvoller Teamplayer ist, konnten sich nun, nach dem Premierenpublikum in Donaurieden 2019, auch die Besucher in Wald überzeugen.

Markus Zipperle (links) und Werner Schwarz | Bild: Christl Eberlein

Und auch, wenn „der Zipperle“ in den 60ern noch nicht das Licht der Welt erblickt hatte, bewies er dennoch das nötige Rüstzeug, um dem Publikum einen Abend voller Witz, Spaß und Amüsement zu bescheren. Schließlich gibt es die „Englischlehrerinnen mit Sprachfehler“, die kleinen Zettel mit der weltbewegenden Frage: Willst du mit mir gehen? und den ersten Kuss in jedem Jahrzehnt. Allein die wollene Unterhose ist Markus Zipperle wohl erspart geblieben.

Markus Zipperle mit Perücke und falschen Zähnen als spuckende Englischlehrerin. | Bild: Christl Eberlein

Das Resümee des Abends in der Zehn-Dörfer-Halle von Wald: zwei geschickte, witzreiche, liebenswerte Darsteller auf der Bühne, ein erfolgreiches Programm mit einem humorvollen Rückblick in die Vergangenheit, eine große Portion schwäbische Mundart-Comedy und ein höchst amüsiertes Publikum, das dem Charme und der Darbietung der beiden Akteure des Abends nicht widerstehen konnte.