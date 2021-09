Wald vor 15 Stunden

Lösung für die vakante Stelle in der Seelsorgeeinheit Wald

Die feierliche Amtseinsetzung von Stefan Schmid als Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Wald und die Einführung von Thomas Stricker als Kooperator wird am Sonntag, 19. September um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Bernhard in Wald gefeiert. Sie stellten sich den Fragen des SÜDKURIER, was sich dadurch ändert.