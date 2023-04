Weil er eigenen Angaben zufolge einem anderen Lkw nach rechts ausweichen musste, ist am Dienstagnachmittag ein Sattelzug-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Verbindungsstraße von Walbertsweiler auf der K 8273 in Richtung Glashütte umgekippt, teilt die Polizei mit. Der 43 Jahre alte Fahrzeuglenker verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. An seinem Sattelzug, um den sich ein Abschleppdienst kümmerte, entstand derweil ein Sachschaden in Höhe eines niedrigeren sechsstelligen Euro-Betrags. Der Fahrer des entgegenkommenden Lkw blieb unverletzt.