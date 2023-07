Das Zirkusprojekt an der Grundschule Wald ist eine spannende Abwechslung für die 115 Grundschüler. Während der Projektwoche Zirkus können sie hier ihre außerschulischen Talente und Begabungen entfalten und in neue Welten eintauchen. Am Freitag, 14. Juli, 15 Uhr, sorgen die Zirkuskinder dann im „Zirkus Fantastico“ mit ihrer Zirkus-Vorstellung für ihre Familien und die Öffentlichkeit sicher für viele begeisterte Aah- und Ooh-Rufe. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.

„Schaut, was ihr alles schafft und findet heraus, welche Kunststücke ihr bei der Vorstellung zeigen wollt“, lautet die Vorgabe der Zirkusdirektoren Dirk Maibaum und Christoph Eichler vom Artistiktheater Mixtura Unica an die Zirkuskinder. Die Pädagogen leben Zirkus und begleiten die Grundschüler durch die turbulente Zirkuswoche, ermuntern die Kinder und vermitteln Sicherheit.

Das Land hilft mit

Schulleiter Walter Beyer ist begeistert: „Solch eine Projektwoche ist eine tolle Förderung auch im sozial-emotionalen Bereich und hilft sicherlich auch dabei, das Schulklima noch weiter zu verbessern.“ Die Kosten für das Zirkusprojekt werden über das Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ finanziert. Es ist Teil der Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg zur Umsetzung des Bund-Länder-Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“, mit dem auch die fest angestellten pädagogischen Assistenten an der Grundschule gefördert werden.

Jeden Morgen während der Zirkuswoche treffen sich alle Zirkuskinder in der großen Turnhalle, bevor sie dann in ihren Gruppen unter den Schlagworten „Trampolin, Tuch, Zaubern, Seilspringen, Trapez, Akrobatik, Balance, Clown, Leiter, Tiere und Fakir“ für die große Zirkusvorstellung trainieren. „Super“ findet der Schulleiter, wie sich die Eltern bei der Zirkuswoche einbringen. Sie passen die vom Artistiktheater mitgebrachten Kostüme an, unterstützen zum Teil als Gruppenleiter sowie auch als Gruppenhelfer. Solch einen Zirkus gab es lange nicht mehr in Wald.