Bislang hatten die jungen Leute keinen offiziellen Treffpunkt, um sich austauschen und Zeit miteinander zu verbringen. Erstmals wurde der Wunsch nach einem Bauwagen vor fünf Jahren im sogenannten 14er Rat geäußert. Jedoch sorgten das Ende der Jugendbeteiligung in Wald und die Coronapandemie für einen Planungsstopp. Im vergangenen Jahr kam das Vorhaben dann wieder ins Rollen. Jochen Bernauer, Schulsozialarbeiter an der Grundschule Wald begleitete mit Lars Brack, ebenfalls vom Haus Nazareth Sigmaringen, das Projekt bis zur Vorstellung am 29. März 2022 im Gemeinderat.

Der Außenlackierung des Bauwagens geht es an den Kragen. Unser Bild zeigt von links Heike Fox vom Flohmarktteam, Projektpate Michael Riegger, Noah Schneider und Peter Braun-Droxner. | Bild: Sandra Häusler

Seitdem lenkt Jochen Bernauer das Bauwagen-Projekt und vermittelt zwischen Jugendlichen, Handwerkern und der Gemeinde. Nachdem das Bauunternehmen Reisch aus Bad Saulgau für das Bauwagen-Projekt kostenfrei einen Bauwagen zur Verfügung gestellt hatte, war die nächste Hürde genommen.

Zahlreiche Firmen unterstützen Projekt

Für den erforderlichen Ausbau und die damit verbundenen Geld- und Materialkosten wandten sich die Jugendlichen dann im Anschluss an regionale Firmen. Die Pfullendorfer Torsysteme aus Aach-Linz sponserten die Schalungsbretter für den Innenausbau, SF Elektro GmbH aus Aach-Linz die Elektrik, das Architekturbüro Michael Riegger die Naturstoff-Dämmung, die man über Baunetz Naturbaustoffe aus Pfullendorf bezog. Die Schreinerei Wöttke aus Wald sponserte die Fenster, eine Aufbewahrungskiste für Tischgarnituren gab es von der Firma Willibald aus Sentenhart und die Schreinerei Geng aus Herdwangen übernahm die Holzdecke.

Aus Paletten bauen Annika Utz, Ben Schneider und Bauhofleiter Peter Braun-Droxner die Theke für den Bauwagen. | Bild: Sandra Häusler

Der heimische Sanitärbetrieb Heizung Lernhart übernahm die Kosten für die Wärmeplatte übernommen, die Firma Bridge-BBS aus Wald wird für WLAN/Internet sorgen, Ständers Holzbau hat die Jugendlichen mit Holz für die Bar unterstützt, die Paletten für die Bar wurden von einem Vater aus dessen Firma gespendet. Außerdem wird die Firma Willibald auch kurzfristig noch zwei neue Metalltreppen herstellen.

Fördermittel werden für Anschaffungen genutzt

Beate Wildmann-Obert, die schon selbst mehrere Bauwagen ausgebaut hat, stand den Jugendlichen in der Umbau-Phase mit ihrer ganzen Erfahrung und Rat zur Seite. Die erhaltenen Fördermittel aus dem Projekt „Restart zur Wiederbelebung der offenen Jugendarbeit im Landkreis Sigmaringen nach Corona“ setzte das Bauwagen-Team für weitere Inventar-Anschaffungen ein.

Ben Schneider und Annika Utz beim Schrauben. | Bild: Sandra Häusler

„Vom Autohaus Wolfgang Amann gab es einen Geldzuschuss“, zählt Jochen Bernauer auf. „Der Ausbau hat das Bauwagenteam und die Gemeinde in Bezug auf Materialien bislang nichts gekostet“, berichtet der Schulsozialarbeiter.

Am 5. Juni 2022 beginnt der Innenausbau des Bauwagens

Der „innere Helferkreis“ des Bauwagenprojektes besteht dabei aus Jochen Bernauer, Jugendlichen, Stefan Schneider und Peter Braun-Droxner besteht.

Unterstützt wurden die Jugendlichen beim Ausbau aktiv von ihren Familien, Bauhofleiter Peter Braun-Droxner sowie weiteren Helfern, wie den Projektpaten der Gemeinde, Michael Riegger und dem Walder Flohmarktteam. Die Flohmarktgruppe steuerte nicht nur 500 Euro aus dem Flohmarkterlös 2022 bei, sondern packte auch tatkräftig mit an. Projekt-Patin Ingrid Tillessen hatte ebenfalls ihre Unterstützung im Bedarfsfall zugesagt.

Auch Bürgermeister Joachim Grüner legte Hand an und rückte dem Lack zu Leibe. | Bild: Sandra Häusler

Zur Eröffnung ist ein Fest geplant

Während andere Jugendliche den Samstagmorgen noch im Bett verbringen, herrscht in der Bauhofwerkstatt schon ab 8.30 Uhr geschäftiges Hämmern und Klopfen. Zahlreiche Helfer kratzen und bürsten die teilweise abblätternde gelbe Außenlackierung des Bauwagens ab, der später dunkelblau gestrichen werden und vielleicht mit einem Graffiti verschönert werden soll, wie Ben Schneider vom Bauwagenrat erzählt.

Der Innenraum des Bauwagens vor dem Umbau. | Bild: Ben Schneider

Der Innenraum des Bauwagens, der als Treffpunkt für die Jugendlichen aus Wald dienen soll, nach dem Ausbau. | Bild: Jochen Bernauer

Ende des Monats oder Anfang Mai soll der Ausbau des Bauwagens abgeschlossen sein und Anfang bis Mitte Mai mit einem Eröffnungsfest der Allgemeinheit vorgestellt werden. Verantwortlich für den Betrieb des Bauwagens ist der sogenannte Bauwagen-Rat. Dieser Rat hat eine Hausordnung zur Verantwortung, Haftung, Bauwagenregeln, sowie dem Jugend- und Nichtraucherschutz ausgearbeitet, die von den Besuchern eingehalten werden müssen.

Standort ist bei der Zehn-Dörfer-Halle

Mehrere Standorte waren im Gespräch. Als idealer Standort wurde letztendlich das Ende der Laufbahn hinter der Zehn-Dörfer-Halle festgelegt. „Da sind sie auch in der Ortsmitte“, begründet Bürgermeister Joachim Grüner, der an einem Vormittag ebenfalls dem Lack zu Leibe rücke, die Entscheidung. Denn an diesem Platz könne der Bauwagen mit Strom versorgt werden und die Wasserversorgung und Toilettennutzung sei über die Zehn-Dörfer-Halle gesichert.