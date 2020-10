In Reischach plant die Bioenergie GbR den Ausbau ihres Nahwärmenetzes und deshalb werden neue Leitungen verlegt. Diese Gelegenheit will die Gemeinde nutzen, um die marode Wasserleitung auszutauschen und gleichzeitig Leerrohre für Glasfaser mitzuverlegen. Die Maßnahme ist absolut notwendig, da man in diesem Bereich schon etliche Wasserrohrbrüche hatte, wie Bürgermeister Joachim Grüner in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates im Dorfgemeinschaftshaus Sentenhart erklärt. Bei der Sitzung machte auch Hauptamtsleiter Michael Wenzler deutlich, dass man die Gelegenheit nutzen sollte, zumal der Zweckverband Wasserversorgung lediglich 60 Prozent der Tiefbaukosten zu tragen hätte, was bei Gesamtkosten von 91 000 Euro exakt 52 730 Euro wären. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes habe man für diese Maßnahme 125 000 Euro eingestellt, ergänzte der Hauptamtsleiter, dass man das Vorhaben sehr günstig realisieren könnte.

Rathauschef rechnet Kosten aus

„Das machen wir“, lautete die eindeutige Ansage aus dem Gemeinderat, bis Martin Riegger zweifelnd fragte, ob die Zahlen denn stimmen, denn auf seiner Vorlage seien 101 000 Euro als Kosten der Gemeinde für die Wasserversorgung aufgeführt. Clemens Veeser fragte zusätzlich nach 22 000 Euro, die für die Breitbandversorgung einkalkuliert seien.

Wald Bürgermeister offiziell verpflichtet: Gemeinde Wald feiert Amtseinführung von Joachim Grüner Das könnte Sie auch interessieren

Schnell war der Irrtum erkannt – Verwaltung und Ratsmitglieder hatten verschiedene Vorlagen inklusive unterschiedlicher Kosten. Bürgermeister Joachim Grüner rechnete derweil, und bezifferte den kommunalen Kostenanteil auf exakt 99 950 Euro. Auch mit diesem Ergebnis liege man weit unter dem kalkulierten Kostenrahmen von 125 000 Euro, plädierte Heike Fox dafür, das Projekt zu genehmigen.

Ausschreibung der Arbeiten im Frühjahr 2021

Im Frühjahr soll die Ausschreibung durchgeführt werden, wobei man mit der Bioenergie GbR sich noch abstimme, erklärte Michael Wenzler. „Mir erscheinen die 22 000 Euro für die Verlegung der Glasfaserleerrohre sehr hoch“, erklärte Gerhard Lohr, zumal das Material von der Breitbandgesellschaft Landkreis Sigmaringen (BLS) gestellt wird.