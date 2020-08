Auf dem Hof im Walder Ortsteil Sentenhart – der auch „Sunset Ranch“ genannt wird – lebt nicht nur Beate Wildmann-Obert mit ihrer Familie, sondern auch Frau Weber, eine Katze, Hund Carlos, neun Pferde, eine Hühnerschar und mehrere Bienenvölker. Der Garten strahlt gute Laune aus, und die Fußnägel der barfuß durch die Wiese wandernden Besitzerin unterstreichen den Eindruck. Die sind nämlich rot lackiert und wie ein Fliegenpilz mit weißen Tupfen verziert.

Video: Johanson, Kirsten

Beate Wildmann-Oberts Tipps für den Garten Düngen Zum Stärken der Pflanzen gießt Beate Wildmann-Obert verdünnte Jauche aus Brennnessel und Beinwell. Ansonsten verwendet sie Pferdemist. Pflanzenschutz Ein Sud aus Rainfarn über Pflanzen gesprüht, vertreibt Läuse und andere saugenden Insekten und wirkt gegen Falschen Mehltau. Beet Zur Pflege und zum Ernten muss man auch mal mitten ins Beet laufen. Nicht nur Holzlatten, sondern auch alte Dachziegel leisten als Trittsteine gute Dienste.

Einen Bauwagen hat sich die Gartenbesitzerin als Rückzugsort ausgebaut und ihm einen fröhlichen Anstrich verpasst. | Bild: Johanson, Kirsten

Der Bauwagen dient als Rückzugsort

Der fröhliche, gelb-türkisfarbene Bauwagen passt perfekt in die Umgebung. Die gelernte Schreinerin hat ihn selber ausgebaut und nutzt ihn als Rückzugsort für sich. Vor dem Bauwagen unterm Sonnenschirm steht eine zur Sitzbank umfunktionierte, alte Badewanne. Auch das Gewächshaus hat Wildmann-Obert gezimmert und farbenfroh angestrichen. Die Kräuterfachfrau bietet derzeit aufgrund der Corona-Einschränkungen keine Führungen an und somit ist auch das „Kräutercafé“ verwaist, ein weiterer Bauwagen, den die kreative Hobbygärtnerin auf Vordermann gebracht hat.

Kreative Beeteinfassung aus XXL-“Buntstiften“ und in den Boden gesteckten Flaschen. Im Hintergrund ein Staketenzaun. | Bild: Johanson, Kirsten

Hier gibt es viel zu entdecken

Die gebürtige Sentenharterin legt Wert darauf, im Einklang mit der Natur zu leben. Ein Streifzug durch ihren Garten macht Spaß, denn es gibt viel zu entdecken. Die hölzernen Trittbretter in den Beeten sind bunt bemalt. Die Einfassungen der Beete erinnern an riesige Buntstifte, die in die Erde gerammt wurden. „Das sind die Reste vom Koppelzaun“, erklärt sie. Daneben stecken braune und grüne Flaschen kopfüber im Boden. Zufälliger, aber positiver Nebeneffekt: in den nach Innen gewölbten Flaschenböden sammelt sich Wasser und lockt Insekten zum Trinken an.

Alant (Inula helenium) lockt mit leuchtend gelben Blüten und einem intensiven Duft viele Hummeln an. | Bild: Johanson, Kirsten

Alle Zutaten für eine Kanne Kräutertee

Im Garten gedeihen Seifenkraut, Montbretien, Kornblumen, Wicken, Phacelia, Löwenmäulchen, Kapuzinerkresse und Eisenkraut, Sonnenblumen und Feinstrahl. Saatgut für so manches Gewächs hat Beate Wildmann-Obert bei der Saatgutbörse in Salem-Mimmenhausen entdeckt, so etwa Altreier Lupine und Haferwurzel. Letztere können in der Küche ähnlich wie Schwarzwurzeln verwendet werden. Sämtliche Zutaten für eine Kanne Kräutertee holt sich Beate Wildmann-Obert frisch aus dem Garten. Dort wachsen von Koreanischer Minze bis hin zu Johanniskraut jede Menge Heil- und Küchenkräuter. Wir lernen beim Besuch, dass ein Tee aus Mutterkraut gegen Kopfweh hilft, Vogelmiere reich an Vitamin C ist und Alantöl gegen Wechseljahrsbeschwerden verwendet wird.

Der wild-romantische Garten gibt Beate Obert-Wildmann immer wieder Kraft und Zuversicht in dieser besonderen Zeit. | Bild: Johanson, Kirsten

Kräuter Vieles, was bei Beate Wildmann-Obert im Garten wächst, hat nicht nur einen hohen Zierwert, sondern auch heilende Wirkung. Alant, Wilde Karde, Johanniskraut, Alterier Lupine, Ringelblumen, Habichtskraut. Die Kräuterführerin kennt sich gut aus, wenn es um deren Anwendung in der Naturapotheke geht. Rezept mit Ringelblumen Aus Calendula bereitet Beate Obert-Wildmann eine Wundheilsalbe nach folgendem Rezept: 20 g frisch gezupfte Blütenköpfchen in 100 ml Sonnenblumenöl (am besten in Bioqualität) 15 Minuten lang erhitzen (nicht frittieren). Absieben und das Ringelblumenöl wieder in den Topf geben. 15 g Bienenwachs in diesem Öl zum Schmelzen bringen, den Topf vom Herd nehmen und in kleine Gläschen oder Salbendöschen abfüllen. Mit Küchenpapier bedeckt erkalten lassen, danach Deckel schließen. Die Salbe ist ein Jahr im Kühlschrank haltbar. Nutzgarten Eine Besonderheit im Gemüsebeet ist die grün- und rotblättrige Gartenmelde, eine historische Spinatpflanze. Beate Wildmann-Obert peppt damit Salat auf.