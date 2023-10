Im weltbekannten Abba-Hit „Thank you for the music“ heißt es übersetzt „…Mutter sagte, ich war ein Tänzer, bevor ich laufen konnte“. Ganz so war es bei Armin Schlachter aus Walbertsweiler nicht. Erst mit 18 Jahren entdeckte der heute 53-Jährige das Tanzen als Hobby. Es bereichert den ansonsten nüchternen und zahlenlastigen Alltag des Versicherungs- und Finanzmaklers. Ob Standard, Walzer, Jive oder Boogie, Armin Schlachter beherrscht viele Tanzarten. Seit Oktober 2016 leitet er die „Happy Line Dancer Wald“, die heute aus zwei Gruppen mit insgesamt knapp 50 Tanzbegeisterten besteht.

Wer an Linedance denkt,verbindet dies meistens mit Cowboystiefeln und Countrymusik. Gerade in der Countrymusik ist der Linedance als Tanzform, bei der einzelne Tänzer vor- und nebeneinander in Reihen tanzen, weit verbreitet. Wer gerne tanzt, aber niemanden hat, der die Tanzbegeisterung teilt, für den sei Linedance perfekt, heißt es. Neben dem traditionellen Country Linedance ist der Modern Linedance auf dem Vormarsch.

Erster Kurs fürs Bildungswerk

Über einen Linedance-Nachmittag, der im Kinderferienprogramm der Gemeinde Wald 2016 angeboten worden war, kam die Frage auf, ob Armin Schlachter nicht auch einen Linedance-Kurs für Erwachsene geben könnte. So starteten er und seine Frau Sabine im Oktober 2016 den ersten Kurs über das Christliche Bildungswerk Wald. Und das Linedance-Tanzfieber in Wald breitete sich kontinuierlich über die Gemeindegrenzen hinaus aus. Mittlerweile kommen die „Happy Line Dancer“ aus einem 25-Kilometer-Umkreis, tanzen 50 unterschiedliche Tänze und treffen sich einmal pro Woche zur Probe.

Beim Walder Dorffest und dem Neubürgerempfang der Gemeinde trat die Gruppe bereits auf. Den Linedance zum schweizerdeutschen „Dini Seel‘“ tanzte Armin Schlachter mit seinen Linedance-Gruppen 2022 sogar auf dem Gipfelplateau des Säntis.

50 Tänze beigebracht

Armin Schlachter gelinge es gut, Linedance-Anfänger in die bestehenden Gruppen zu integrieren, sagt Linedancerin Renate Fecht. Sie gehe nach dem Linedance immer ganz beschwingt nach Hause. „Seine Begeisterung steckt an“, bestätigt Bärbel Haug aus Herdwangen. Und Elke Fleisch aus Kappel bestätigt: “Ich persönlich finde toll, dass man das Tanzen ausleben kann, ohne Tanzpartner.“ Renate Fecht aus Meßkirch berichtet: „Im Oktober 2019 habe ich bei Armin Schlachter den ersten Linedance-Kurs besucht. Es hat so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin und mich wöchentlich auf den Linedance-Abend freue. Armin ist ein prima Lehrer, der mir bis heute 50 Tänze beigebracht hat. Wir bekommen fürs Üben zu Hause Videos der Tänze.“

Was fasziniert Armin Schlachter selbst an dieser Tanzart am meisten? Er schildert: “Manche wollen gerne tanzen, haben jedoch keinen Tanzpartner. Sie kommen zu uns und erlernen trotzdem das Tanzen. Manche Tänzer lernen schneller, andere tun sich schwerer damit, die Schrittfolgen umzusetzen. Doch wer trotzdem kontinuierlich weiter übt, bei dem macht es irgendwann „klick“ und dann klappt es ... und dann sieht man den Erfolg und freut sich als Tanzlehrer darüber. Und dieses Gefühl wieder jemanden zum Glück verholfen zu haben, das ist das Besondere daran.“ Das gilt auch für andere Tänze wie Paar-Tanz (Discofox, Walzer, Hochzeitskursen). Armin Schlachter freut sich, wenn seine Tanzleidenschaft weitere Wellen zieht. Er stellt sich auch als „Partytänzer“ zur Verfügung.

Armin Schlachter lebt in Walbertsweiler. Er arbeitet als Versicherungs- und Finanzmakler. Seit 2016 leitet er gemeinsam mit seiner Frau Sabine die Linedance-Gruppe „Happy Line Dancer Wald“.