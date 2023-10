Mit der Kulturveranstaltung „Comedy mit der schwäbischen Saugosch Markus Zipperle“ bewies der Verein zur Brauchtumspflege Walbertsweiler den richtigen Riecher. Bereits im Vorfeld war der schwäbische Comedy-Abend im Walbertsweiler Dorfgemeinschaftshaus ausverkauft. Der gebürtige Reutlinger Markus Zipperle tourt seit mehr als 20 Jahren durchs Ländle und synchronisiert seit drei Jahren auch die schwäbischen Zeichentrickkultfiguren „Äffle und Pferdle“. Zum Warm-up brachte Comedy-Newcomer Jürgen Leypoldt die Besucher auf Betriebstemperatur. Markus Zipperle ließ dem Publikum zwischen seinen schwäbischen Gags kaum Zeit zum Luftholen und sich die Lachtränen aus den Augen zu wischen. Die besten Geschichten für seine Bühnengags erlebe er, wenn er „nausgoht“ und in den „Beizen“. Oft bereite ihm auch seine „verbale Inkontinenz“ Schwierigkeiten, gab Zipperle zu. Und wenn Frauen die liebsten drei Worte hören wollen, sind das nicht unbedingt, „Du hosch recht“ und „I bin schuld“, so Zipperle.

Er ist überzeugt, wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären, hätten sie den Apfel im Paradies liegen gelassen, die Schlange verspeist, und nix wäre passiert. Oder Schwaben, die hätten den Apfel gemostet. In seinen Partyhit „Am Buffet“ stimmte das Publikum schnell ein. Mit der entsprechenden Mimik und Gestik verpasste Zipperle seinen Witzen die einschlagende Wirkungskraft. Besucherin Maritta Stemmer war begeistert: „Es war super. So viel gelacht habe ich schon lange nicht mehr.“

Als Zugabe brachte Zipperle seine neue Schwabenhymne „Mir haldat zamma“, den „Hafer- und Bananenblues“ von Äffle und Pferdle und „Mei Mauldasch“. Der Verein zur Brauchtumspflege ist das ganze Jahr über sehr aktiv. Am 18. November steht ab 16 Uhr das Kesselfleischessen im Dorfgemeinschaftshaus Walbertsweiler an, am 16. Dezember ab 17 Uhr der Weihnachtshock und am 31. Dezember ab 14 Uhr „Silvester-Paschen“.