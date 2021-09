Wald vor 5 Stunden

Herbstmarkt bietet Köstlichkeiten von der „Walder Scharfen“ bis zum Erdbeerbier

Zum 24. Mal lockten das vielfältige Einkaufsangebot an den Ständen und die kulinarischen Köstlichkeiten die Besucher in die Gemeinde Wald. In diesem Jahr waren allerdings weniger Marktbeschicker und auch Besucher unterwegs.