Nach rund einstündiger Debatte samt ausführlichem Sachvortrag entschied sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Sentenhart dafür, dem gemeinsamen Gutachterausschuss im Kreis Sigmaringen beizutreten. Die Mitgliedschaft kostet die Kommune jährlich 9500 Euro und ist bis 2025 festgezurrt.

Aufgaben für Gutachter werden immer vielfältiger und komplexer

Wald ist die letzte der 25 Kreisgemeinden, die ihren Beitritt erklärt. Markus Beck von der Stadtverwaltung Sigmaringen erläuterte die Notwendigkeit das Gutachterwesen im Landkreis neu zu organisieren, das bislang in den einzelnen Kommunen von Ehrenamtlichen erledigt wurde. Der Gesetzgeber erhöhe stetig die Aufgaben für Gutachter, zuletzt durch die Erbschaftssteuerreform. Zudem benötige das Land für ein geplantes zentrales System, in der Bürger künftig die Bodenrichtwerte für ihre Kommune beziehungsweise Region abfragen können, sehr viele viele Daten, die mit ehrenamtlich tätigen Gutachtern nicht beschafft werden könnten.

Bodenrichtwerte müssen ermittelt werden

Im Fokus steht hierbei die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Reform der Grundsteuer, die das Land auf den Weg bringen muss. Geplant ist, dass die Wertbemessung von Flurstücken ausschließlich über deren Größe sowie dem Bodenrichtwert erfolgt. Um diesen Wert für bebaute Grundstücke zu ermitteln, werten die Gutachter künftig die Kaufverträge aus, um so einen Überblick über die Immobilienpreise in der Kommune oder der Region zu bekommen.

Jede Gemeinde entsendet Gutachter in den gemeinsamen Ausschuss

In Wald werden jährlich bis zu 60 Kaufverträge über Grundstücke oder Immobilien abgeschlossen, um im gesamten Landkreis waren es nach Angaben von Markus Beck im Zeitraum 2017 bis 2019 bis zu 2500 Verträge und es mussten in den Kommunen jährlich 130 Gutachten von den ehrenamtlich tätigen Gutachtern erstellt werden. Diese Aufgabe übernimmt künftig der gemeinsame Gutachterausschuss, wobei die Mitgliedskommunen entsprechend ihrer Einwohnerzahl zwei, drei oder vier ihrer bisherigen ehrenamtlicher Gutachter entsenden. „Wir brauchen den Sachverstand vor Ort, um den Entwurf für ein Gutachten zu erstellen“, erklärte Beck. Über diesen Entwurf wird dann im Ausschuss entschieden, wobei der Auftraggeber das Gutachten zu zahlen hat, wobei kreisweit eine einheitliche Gebührensatzung festgesetzt werden soll. Mit diesen Einnahmen werden die geplante Gutachter-Geschäftsstelle in Sigmaringen mit 6,5 Personalstellen mitfinanziert, das verbleibende Defizit wird über die Mitgliedsbeiträge der Gemeinden gedeckt.

Bodenrichtwerte für bestimmte Zonen werden festgelegt

Der Gutachterausschuss erhält übrigens jeden notariellen Kaufvertrag aus dem Landkreis künftig zur Kenntnis. Auf Grundlage dieser Daten werden dann für bestimmte Zonen in der Region die entsprechenden Bodenrichtwerte festgelegt, erfuhr Gemeinderat Gerhard Lohr auf seine Frage.