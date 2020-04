von Sandra Häusler

„Zeigen wir einander doch das Beste in uns“, forderte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 2. April die Mitbürger auf. Er appellierte an die Solidarität der Menschen. Jeder Mitbürger könne jetzt helfen. „Wir sind vielleicht zur Isolation verdammt – aber nicht zur Untätigkeit“, so Steinmeier. Hilfe ist vielfältig. Weit über 1000 ehrenamtliche Nachbarschaftshelfer aus der Region haben sich in den vergangenen Wochen auf der SÜDKURIER-Online-Plattform „SKverbindet“, für die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe eingetragen, auch aus der Gemeinde Wald. Viele Vereine, Organisationen, Landjugendgruppen bieten einen Einkaufsservice für Risikopatienten an. Sei es beim Einkaufen, Fahrdiensten, bei Kinderbetreuung oder Haustierbetreuung.

Insgesamt 16 freiwillige Helfer

In der Gemeinde Wald haben sich beim SÜDKURIER sechs Nachbarschaftshelfer gemeldet. Beim Turn-und Sportverein 1924 Wald warten zudem zehn Helfer darauf, hilfsbedürftigen Menschen in der Gemeinde Erledigungen wie Einkauf, Apothekenbesuch, Rezepte oder Krankmeldungen abnehmen zu dürfen. Bislang wurde das TSV-Angebot noch nicht in Anspruch angenommen, erklären Edgar Utz und Matthias Lehmann vom Vorstand. Die Hemmschwelle ist noch zu groß, vermutet Edgar Utz.

Lena Opitz aus Ruhestetten engagiert sich seit ein paar Wochen für ihre Nachbarschaft und bietet Einkaufen, Fahrdienste, PC-Hilfe und Haustierhilfe an – beziehungsweise würde es gerne tun. Doch bislang hat sich niemand auf das Angebot der 26-Jährigen gemeldet. „Das ist schade, denn ich bin momentan arbeitssuchend und somit ohne Aufgabe zuhause gefangen“, bedauert die junge Frau. Momentan unterstützt sie lediglich ihre eigene Großmutter, die sie zur Hilfe überreden musste. „Als ich für sie die erste Woche ihre Einkäufe erledigen durfte, hat sie mir in der folgenden Woche gesagt, dass sie nun doch lieber zuhause bleiben würde, da ihr die Lage unheimlich wird“, schildert die junge Nachbarschaftshelferin. Nachdem sie ihrer Großmutter zugesichert habe, dass sie große Freude daran habe sie zu unterstützen und sie mit nichts lieber ihre Freizeit verbringe, darf die Enkelin auch weiterhin die Einkäufe für die Großmutter erledigen.

Aufgabe für die Gesellschaft

„In meinem Fall ist es nicht nur das gute Gefühl zu helfen, was mich antreibt, sondern auch eine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft zu erfüllen und anderen die Möglichkeit zu geben, sich schützen zu können“, begründet Lena Opitz ihr Engagement. „Personen, die zur Risikogruppe gehören und sich bei den Helfern melden, bürden sich niemanden auf! Ganz im Gegenteil. Sie geben uns die Möglichkeit aktiv zu werden, eine sinnvolle Aufgabe zu erledigen und der Pandemie somit aktiv ein Bein zu stellen. Also bitte, was auch immer Sie davon abhält sich selbst und andere zu schützen – melden Sie sich bei uns!“, appelliert Lena Opitz.

Noch ist der Einkaufskorb leer. Tatjana Längle aus Sentenhart hat sich beim SÜDKURIER als Nachbarschaftshelferin gemeldet und würde gerne für ältere Menschen und Risikopatienten Einkäufe erledigen. | Bild: Christian Längle

Nachbarschaftshelferin Tatjana Längle aus Sentenhart unterrichtet als Sonderschullehrerin an der Goldösch-Schule in Meßkirch. Aufgrund der aktuellen Situation und der Schulschließung hat sich die 42-Jährige überlegt, welchen Beitrag sie für das menschliche Miteinander leisten kann. So entstand der Entschluss, sich bei der Plattform „Skverbindet“ anzumelden. Gerne würde Tatjana Längle für Andere Einkäufe erledigen. Neben ihrer Familie (verheiratet, zwei Kinder mit vier und zehn Jahren) möchte sie sich auch bewusst die Zeit nehmen, um für andere Menschen da zu sein. „Herausfordernde Zeiten bieten eine große Chance, Menschen zu helfen. Das Gefühl, ‚wir stecken da gemeinsam drin‘, hat in mir auch Wege zur Verbundenheit ausgelöst. Daher liegt es mir am Herzen, Menschen zu helfen. Nicht nur während dieser Krise, sondern auch danach“, betont sie.

Helfen annehmen keine Schwäche

Auffallend sei die Tatsache, dass das Hilfsangebot derzeit noch nicht in Anspruch genommen werde. Daher stellt sich die zweifache Mutter die Frage, woran es liegen könnte. Einer der Gründe könnte die ländliche Umgebung sein. „Wir sind vielleicht noch etwas besser vernetzt durch Familie, Nachbarschaft und Freunde in der direkten Umgebung“, so Tatjana Längle. Einen weiteren Grund sieht sie in der individuellen Akzeptanz, Hilfe annehmen zu könne, was ja voraussetzt, andere an sich heranlassen. Eine Ursache könnte sein, dass sich Unterstützung zu holen in der Gesellschaft noch oft als Zeichen der Schwäche verstanden werde? Von Klein auf hätten viele gelernt, dass man hart sein und sich durchkämpfen müsse und dass einem nichts geschenkt werde. Gerade in der jetzigen Situation benötigten vor allem ältere Menschen Unterstützung, die dies eventuell noch mehr verinnerlicht hätten, als jüngere Generationen, vermutet die Nachbarschaftshelferin. „Ich wünsche uns allen, dass wir erkennen, dass es jetzt an der Zeit ist, diese Mauern zu durchbrechen. Wir leben in einer Gemeinschaft von Menschen und das ist schön! Gemeinsam kommen wir weiter. Hilfe anzunehmen ist ein Zeichen von Stärke!“, appelliert Tatjana Längle.

Freude über das Angebot

Nachbarschaftshelferin Lara Meßmer aus Wald kauft bereits für ihre Schwiegereltern ein. Die vierfache Mutter hat noch keine weiteren Aufträge erhalten. Ihre Nachbarn Annemarie und Konrad Nipp, 79 und 80 Jahre alt, werden auf das Einkaufsangebot von Lara Meßmer zurückkommen, sollte ihre Tochter Beate einmal nicht den Einkauf übernehmen können. „Das ist ein tolles Angebot aus unserer Nachbarschaft“, freuen sich Annemarie und Konrad Nipp über die gute Nachbarschaft.

„Gesellschaft ist in Bewegung“

Dr. Manfred Illing. | Bild: privat

Dr. Manfred Illing, 81 Jahre, Diplompsychologe und Psychotherapeut aus Wald, im Gespräch zur gegenwärtigen Situation:

Wie beurteilen Sie die derzeitige Hilfsbereitschaft der Menschen?

Es ist – meiner Auffassung nach – ziemlich offensichtlich, dass im psychosozialen Bereich zwischen den Menschen in unserer Gesellschaft durch die jetzige Ausnahmesituation etwas in Bewegung gekommen ist. Die Entwicklung finde ich großartig. Man macht sich mehr Gedanken über Krankheit und Gesundheit sowie über diejenigen, die im Gesundheitswesen und anderen gegenwärtig besonders wichtigen Bereichen tätig sind, wie Supermarkt-Mitarbeitern, LKW-Fahrern, und für uns da sind. Und wie wir uns für Andere helfend einsetzen können.

Was können Gründe sein, dass Hilfeangebote nicht angenommen werden?

Das kann – positiv gesehen – damit zusammenhängen, dass wir uns noch stark genug fühlen, persönlich und in der Familie, dass es uns gut geht, wir deshalb Hilfe von außen – noch – nicht brauchen. Negative Aspekte sehe ich darin allerdings auch, weil wir so sehr individualisiert sind. Vielleicht hat es auch etwas mit unserer deutschen Mentalität zu tun. Hilfe anzunehmen wäre eine Schwäche zuzugeben und sie wird deshalb nicht in Anspruch genommen.

Fragen: Sandra Häusler