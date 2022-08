Wald vor 49 Minuten

Frank Sauder plant Konzert mit elektronischer Musik in der Zehn-Dörfer-Halle

Frank Sauder will eine lange gehegte Idee umsetzen und in Wald ein fünfstündiges Live-Programm in Wald auf der Bühne bringen. Gegenwärtig sucht er Künstler und Helfer für das Projekt im Juni 2023.