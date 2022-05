Nachdem mehrere Personen Interesse am Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr bekundet hatten, verwandelte die Abteilung Wald ihre normale Probe kurzerhand in eine öffentliche Übung.

Die Gewinnung von Nachwuchskräften ist in vielen Vereinen ein großes Thema. Auch in den Freiwilligen Feuerwehren. Unter dem Motto „Frauen an den Brand(Herd)“ werben die Wehren aktuell und möchten die Quote der Frauen in den Feuerwehren