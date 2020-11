von Sandra Häusler

Josef Jäger ist ein Macher, Anpacker und ein Aktivposten des Walder Vereins- und Gemeindelebens. Am 1. November feierte er, den viele Menschen gemeinhin als „Jäger Sepp“ kennen, seinen 70. Geburtstag. „Das muss ein Druckfehler sein, ich werde erst 50 Jahre“, entgegnet er lachend auf die SÜDKURIER-Anfrage mit seinem gewohnten Humor.

Bei Frick und Stocker gearbeitet

Am 1. November 1950 wurde er als Erstes von zwei Kindern der Walder Familie in Sigmaringen geboren. „Eine Grundvoraussetzung zum richtigen Hohenzoller“, lacht er. 1965 begann Jäger seine Lehre zum Maurer bei der Firma Wilhelm Frick in Wald, wo er bis zu deren Auflösung arbeitet. Danach wechselte der Maurer zur Firma Karl Stocker nach Pfullendorf. 1992 legte er die Meisterprüfung ab. 42 Jahre, bis zu seiner Pensionierung mit 65 Jahren, war Josef Jäger für die Firma Stocker tätig.

Motorradführerschein mit 63 Jahren gemacht

Doch einen Ruhestand kennt der rührige Walder nicht. „Jeden Tag am liebsten schaffen und auf den Bau“, beschreibt ihn seine Frau Helga. Seit Januar 2018 ist Josef Jäger daher Hausmeister im Seniorenzentrum St. Bernhard in Wald. Josef Jäger heiratete im Oktober 1975 seine Frau Barbara. Aus der Ehe stammen drei Kinder: Daniela, Alexander und Robert. Im September 2012 verstarb Barbara Jäger. Josef Jäger hat mit Helga eine neue Lebenspartnerin gefunden und heiratete sie im Februar 2020. Sie teilt mit ihm die Leidenschaft zum Musikspielen und Motorradfahren. Noch mit 63 Jahren machte der „Jäger Sepp“ den Motorradführerschein. Seine drei Kinder habe er „ums Haus rum im Jägerviertel“, so Jäger. Und er freut sich über drei Enkel.

Seit 1966 im Musikverein Wald

Josef Jäger hat das Talent, Menschen zusammenzubringen. 1968 gründete er den „Stammtisch“ im „Lamm“, der trotz Gasthausschließung noch heute besteht. Rund 15 Jahre widmete er dem runden Leder als Fußballspieler beim FC Walbertsweiler. Seit 1966 ist Jäger Mitglied im Musikverein Wald, erlernte Flügelhorn und ist bis heute als Hornist dabei. Von 1972 bis 1976 bekleidete er das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, von 1976 bis 1996 übernahm er die Vereinsführung. 1997 erhielt er die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Der Musikverein ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden. Als „eine schöne und interessante Zeit“ blickt er auf 20 Jahre in der Guggenmusik „Let‘s Fetz“ zurück, wo er der „Älteste“ war.

Noch heute im Gutachterausschuss der Gemeinde

„In meiner Tätigkeit als Gemeinderat von 1994 bis 2009 war mir immer sehr wichtig, dass man auf einen gemeinsamen Nenner gekommen ist,“ unterstreicht er. 15 Jahre lang war er stellvertretender Bürgermeister. Bis heute gehört Josef zum Gutachterausschuss der Gemeinde. Auch beim Tanzlindenverein gehört er zu den Gründungsmitgliedern. Wo etwas gearbeitet wird, ist er zu finden und wenn etwas für den Bau in der Gemeinde fehlt, heißt es: „Geh‘ zum Jäger Sepp“. Sein Lebensmotto lautet: „Bis 99 Jahre arbeiten und dann ein Jahr Urlaub am Stück“, lacht er. Jäger legte den Grundstein für die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Wald/Hohenzollern und Wald in der Oberpfalz, bei der sich Musikverein und Freiwillige Feuerwehr mehrfach austauschten. Und auch als die Sumpfwiese in der Walder Dorfmitte zu einer Festwiese umgestaltet wurde, hatte der „Jäger Sepp“ die Hände beziehungsweise den Bagger im Spiel und hob bei der Erschließung die Wasser- und Abwassergräben des Platzes aus.