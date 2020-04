Ein Mann hat der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg Tierfotos aus Wald zukommen lassen, die er am 8. April aufgenommen hat. Die Experten der FVA gehen bei den Aufnahmen davon aus, dass es sich dabei sehr wahrscheinlich um einen Wolf handeln könnte, informierte das Umweltministerium. Allerdings lässt die Qualität der Bilder keinen eindeutigen Nachweis zu. Ob sich das Tier noch weiter in der Region um Wald aufhält oder bereits weitergezogen ist, ist ebenfalls unklar. Das Tier habe ein für Wildtiere typisches Verhalten gezeigt, teilt die FVA mit. Es gehört zum normalen Verhalten von Wölfen, dass sie ab und an nachts auch Dörfer durchqueren.

Im Donautal tappte ein Wolf vor zwei Jahren in die Fotofalle. | Bild: Hegering

Die Gemeinde Wald liegt nach Angaben der Behörde außerhalb der Förderkulisse Wolfsprävention, in der die Präsenz eines Wolfsrüden bekannt ist. Das Umweltministerium hat – wie in solchen Fällen üblich – die Nutztierhalter über die so genannte Koordinationsgruppe informiert und um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Kreis Sigmaringen "Wölfe – schützen oder schießen?" – Podiumsdiskussion weckt viele Emotionen Das könnte Sie auch interessieren

Das Umweltministerium bittet, eventuelle Beobachtungen an die FVA in Freiburg zu melden: info@wildtiermonitoring.de, 07 61/4 01 82 74.