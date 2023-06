Der Überlinger Künstler Günter Beier zeigt in einem Environment Kunst in Form von Gemälden, aber auch Objekte, die er in den vergangenen Jahren geschaffen hat, informieren die Verantwortlichen von Kunstkonvent aus Ruhestetten in einer Pressemitteilung. In der dortigen Galerie wird die Ausstellung mit einer Vernissage am Samstag, 24. Juni, 19 Uhr, dann eröffnet. Motiv und Ausgangspunkt der fotorealistischen Malerei von Günter Beier sind belanglose, unscheinbare Billigprodukte aus der Warenwelt. Eine frisch gekaufte, nicht geöffnete Tüte mit Luftballons oder das scheinbare Durcheinander von Farben und Formen in einem Arrangement aus Haushaltsgegenständen dienen als Basis einer realistischen Malerei. Der Maler greift bewusst belanglose Motive auf, um den Betrachter nicht in eine intellektuelle, belehrende oder informative Auseinandersetzung zu führen. Das Besondere an der Ausstellung ist, dass Günter Beier seine Kunst dabei in Beziehung zur Umgebung, den Ausstellungsräumen der Galerie Kunst-Konvent, stellt. Die detailrealistischen Gemälde und Objekte Günter Beiers stehen dabei nicht solitär für sich, sondern die Umgebung wird – zusammen mit diesen – Teil der künstlerischen Gesamtschau. Die Ausstellung ist bis 6. August in den Räumlichkeiten der Galerie Kunstkonvent zu sehen.