von Christl Eberlein

Sechs Jahrzehnte sind Walli und Hans Ritter miteinander verheiratet. Das Paar gab sich am 8. Juli vor 60 Jahren das standesamtliche und einen Tag später das kirchliche Jawort. Nun feierten die Beiden ihre Diamantene Hochzeit. Liebe auf den ersten Blick sei es zwar nicht gewesen, aber lange habe es dennoch nicht gedauert, bis beide gemerkt hatten, dass sie gut zusammen passen, erinnert sich das Ehepaar.

„Wir haben eine große Hochzeit gefeiert“

Ihr gemeinsamer Lebensweg begann in Tailfingen. Der gebürtige Hippetsweiler hatte dort seine Ausbildung zum Rollladenbaumeister absolviert und arbeitete bei einem ortsansässigen Betrieb. Die Familie von Walli, die aus Rumänien geflüchtet war, hatte in dem Teilort von Albstadt eine neue Heimat gefunden. Über Freunde lernten sie sich kennen. 1960 schlossen sie schließlich den Bund der Ehe. „Wir haben eine große Hochzeit gefeiert“, berichtet Walli Ritter und erinnert sich gerne an das damalige Fest.

Hochzeitskleid hängt nach 60 Jahren immer noch im Schrank

Von einem materiellen Überbleibsel aus der Zeit hat sie sich bis heute nicht getrennt – ihrem Hochzeitskleid. Noch immer hängt es im Schrank und wird ab und zu von der heute 81-Jährigen betrachtet. Es sei mittlerweile vergilbt und der Stoff drohe zu reißen, doch trennen möchte sie sich davon nicht. Es gehört zu den Erinnerungen an die gemeinsame Zeit einfach dazu, mit allen Höhen und Tiefen.

Viele gemeinsame Reisen unternommen

Zu den Höhen zählt das Paar viele Reisen, die es unternommen hat, auch mit den drei Söhnen und der Tochter. Dabei waren Tirol und Südtirol lange ihre Lieblingsziele. Gewandert sind sie immer gern und auch mit dem Bus haben sie einige Teile von Deutschland und Europa erkundet. Während sich Hans Ritter viele Jahre der Mitgliedschaft im Narrenverein widmete, gehörte die Liebe zum Garten zu den Freizeitbeschäftigungen von Walli Ritter. Auch mit Stricken und Nähen hat sie einige Zeit verbracht. Gerne hätte sie als junge Frau eine Schneiderlehre gemacht. Doch das war ihr nicht möglich gewesen. Also widmete sie sich ganz der Familie. Noch immer ist sie für alle da, die Kinder, die Enkelkinder und den Urenkel. Alle feierten am gestrigen Sonntag das diamantene Hochzeitspaar.