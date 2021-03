von Sandra Häusler

Von November bis März ist die spannendste Zeit im Stall bei Judith und Pio Sarachella im Walder Ortsteil Riedetsweiler. Es ist Lammzeit. Die Schafzüchter halten rund 38 Mutterschafe verschiedener Rassen wie Texelschafe, Milchschafe, Merino und italienische Bergeschafe. Die meisten der Tiere sind Mischlinge. Die Lämmer werden nach fünfmonatiger Tragezeit während dieser Zeit geboren. Das Osterlamm hat im christlichen Glauben eine lange Tradition und begegnet uns heute vor allem in Kuchenform – und als Lammbraten am Ostersonntag.

Schafe gehören bereits seit früher Kindheit zum Leben von Judith Sarachella. Nachdem ihr Großvater Hermann Benkler die Milchwirtschaft aufgegeben hatte, begann ihr Vater Siegfried Benkler die Schafhaltung mit zwei Schafen. Die Tiere sollten das Gras ums Anwesen herum kurz halten. Nach und nach wuchs die Anzahl der Tiere.

Schafe sind hingebungsvolle Mütter

Zwei Lämmer direkt nach ihrer Geburt. Die Mutterschafe wissen genau, was sie danach zu tun haben. Durch das Ablecken des Geburtsschleims baut die Mutter eine Beziehung zu ihren Lämmern auf. | Bild: Judith Sarachella

„Es ist immer etwas total Schönes“, beschreibt Judith Sarachella die Lammgeburten. Besonders ist sie fasziniert, wie die Natur es eingerichtet habe, dass die Geburten meist von selbst funktionieren. Höchstens Erstgebärende brauchen ab und zu mal Unterstützung, so die 39-Jährige. Schafe seien liebevolle und tolle Mütter, so die Schafhalterin. „Die Mutterschafe wissen ganz genau, was sie tun müssen“, freut sie sich. Bleiben Muttertiere und Lämmer zusammen, säugen die Mutterschafe ihre Lämmer vier bis fünf Monate lang, auch wenn die Lämmchen bereits selbst Gras fressen. Und wem geht nicht das Herz auf, wenn neugeborene Lämmchen auf ihren dünnen Beinchen noch unsicher umher staksen oder später fröhliche Bocksprünge vollführen?

Von November bis März ist Lammzeit bei den Schafen. | Bild: Sandra Häusler

Fleisch im Frühjahr am beliebtesten

Judith und Pio Sarachella vermarkten Schaffelle sowie Schafwurst und Lammfleisch. Im Frühjahr ist das Lammfleisch am gefragtesten und der Lammpreis entsprechend hoch. Damit es seinen guten Geschmack behält, wird ein Lamm im Alter von maximal fünf bis sechs Monaten geschlachtet. Das perfekte Schlachtgewicht liegt bei 38 bis 40 Kilogramm. Besonders bei den männlichen Lämmern achten die Schafhalter darauf, diese sechs Monate nicht zu überziehen. Die Böcke werden mit rund einem halben Jahr geschlechtsreif und das Fleisch bekäme ansonsten möglicherweise einen „bockeligen“ Geschmack, den noch viele ältere Menschen aus früheren Zeiten mit Lammfleisch in Verbindung bringen.

Lammrezept Kartoffeln als Kartoffelschnitze schneiden, mit Salz, Olivenöl, Rosmarin, etwas frisch gepresstem Zitronensaft und Salbei würzen und auf ein Backblech legen. Lammteile, ideal sind Rippenstücke, ebenfalls mit Salz, Pfeffer, Gewürzen, Zitronensaft und bisschen Öl einreiben und auf die Kartoffelschnitze legen. Rippchen können bei 180 Grad Celsius Ober-und Unterhitze etwa 45 Minuten im Backofen gegart werden. Eine Lammkeule erfordert eine längere Garzeit. Das Lamm ist auch ein beliebtes Backwerk zu Ostern. In einer Lammform wird ein Rührteig gebacken. Mit Puderzucker entsteht das „weiße Fell“, das Osterlamm wird mit einer Siegesfahne geschmückt.

Anfang November, zur Lammzeit, werden die Schafe in den heimischen Stall gebracht. Dort können die Muttertiere sicher gebären. Sobald im Frühjahr das Weideland offen und das Gras hoch genug ist, dürfen die Schafe wieder auf die Weiden.

Das Osterlamm hat im christlichen Glauben eine lange Tradition. Es begegnet uns in Deutschland vor allem in Kuchenform. | Bild: Judith Sarachella