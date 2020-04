von Sandra Häusle

Wie am Band nähen die Maßschneidermeisterinnen der Heimschule Kloster Wald seit Wochen farbenfrohe Behelfs-Mund-und Nasenmasken. Insgesamt wurden bereits 2560 Exemplare gefertigt: 60 für die verbliebenen Mitarbeiter der Heimschule, 1 500 für die Mitarbeiter der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg. Aktuell nähen die Meisterinnen 1 000 Masken, um die insgesamt rund 500 Schülerinnen zum etappenweisen Schulstart mit jeweils zwei Masken auszustatten.

Seit Wochen fertigen die Maßschneidermeisterinnen der Heimschule Kloster Wald Behelfs-Mund-Nasenmasken. Maßschneidermeisterin Anke Freericks näht die seitliche Kellerfalte für die Mund/Nasenmaske ab. | Bild: Sandra Häusler

Maßschneiderinnen organisieren im Akkord Maskenproduktion

Am allgemeinbildenden Mädchengymnasium mit Internat werden im Zuge der Doppelqualifikation Abitur plus Gesellenbrief Maßschneiderinnen, Schreiner und Holzbildhauerinnen ausbildet. Zwei Tage nach der Schulschließung sei Internatsleiterin Rita Schmid auf die Leiterin der Lehrwerkstätten Diana Kempf zugekommen, ob sie in der Schneiderei für die noch verbliebenen Mitarbeiter Mund-Nasenmasken nähen würden. „Ich habe meine Kolleginnen angeschrieben, denn zu diesem Zeitpunkt war die Schule schon fast wie ausgestorben. Einige meiner Kolleginnen haben sich spontan bereit erklärt, diesem Wunsch nachzukommen. Es entstanden verschiedene Masken, denn jede Meisterin hatte ihren eigenen Prototyp kreiert“, schildert Diana Kempf.

Masken aus Wald sind gefragt

Nur wenige Tage später übergab sie die 60 Behelfsmasken für die Mitarbeiter der Heimschule. „Gefühlt hatten wir eine Unmenge an Organisationsaufgaben, wir waren alle von morgens bis abends mit der Umsetzung der, sich ständig verändernden Maßnahmen vor Ort in der Schule beschäftigt, ohne dass Schülerinnen da waren“, blickt Diana Kempf zurück. Am 1. April erreichte sie die Bitte der Geschäftsführerin der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg, für alle Mitarbeiter der Stiftungsschulen ebensolche Masken zu fertigen. „Bis in den Abend hinein lief meine Organisation und am anderen Morgen um acht Uhr standen meine zuverlässigen Kolleginnen zur Stelle, um mit der Produktion zu beginnen“, berichtet die Maßschneidermeisterin.

Corona Maskenpflicht: Hier finden Sie alle wichtigen Fragen und Antworten Das könnte Sie auch interessieren

Nähaktion in der Heimschule

Vorab mussten sich die Meisterinnen auf einen Maskentyp einigen, denn die Fertigung von 1 500 Masken macht einen rationalen Arbeitsablauf notwendig. „Selbstverständlich haben wir uns während dem Nähen der Masken an die vorgegebenen Abstandsregelungen gehalten. So arbeiteten alle Meisterinnen verteilt auf mehreren Räumen“, unterstreicht die Werkstättenleiterin.

Maßschneiderei Heimschule Kloster Wald Im Zuge der Doppelqualifikation Abitur plus Gesellenbrief können die Schülerinnen des Allgemeinbildenden Mädchengymnasiums mit Internat eine Ausbildung zur Schreinerin, Holzbildhauerin oder Maßschneiderin absolvieren. Ende März beendeten 35 Maßschneidergesellinnen mit Erfolg ihre Ausbildung. Insgesamt unterrichten dreizehn Maßschneidermeisterinnen an der Heimschule Kloster Wald.

Ehemalige Schülerinnen helfen mit

Sogar eine ehemalige Schülerin holte sich einen Zuschnitt ab, um zu Hause Masken für die Heimschule zu fertigen. „Es wären gerne noch mehr Schülerinnen gekommen, um die Aktion zu unterstützen, aber wir durften keine Schülerinnen ins Haus lassen“, so Kempf. Einen Teil der Stoffe hatte die Schule vorrätig, andere wurden beim Stammlieferanten bestellt. „Tagelang nähten wir auf Hochtouren und konnten so am Ende der Osterferien die dreizehn Pakete für die Stiftungsschulen der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg packen“, sagt Diana Kempf stolz. Nachdem klar gewesen sei, dass nach den Osterferien der Schulunterricht nach wie vor nicht beginnen werde und die Maskenpflicht vermutlich auch ausgeweitet werden würde, legten die Meisterinnen erneut los und produzierten weiter Masken, um für alle Schülerinnen der Heimschule Kloster Wald zum Schulstart zwei Masken bereitstellen zu können.

Die 1500 Mund-Nasen-Masken für die Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg liegen gestapelt auf dem großen Schneidertisch. Bild: Heimschule Kloster Wald | Bild: Heimschule Kloster Wald

Zusatzunterricht für Auszubildende

Auch Firmen hätten bereits um Masken angefragt, sagt Diana Kempf. Ob dieser Anfrage nachgekommen werden kann, kann die Werkstättenleiterin noch nicht beantworten. Ab dem 4. Mai starten zunächst die Jahrgangsstufen elf und zwölf mit dem Unterricht. Dann gilt es für die zukünftigen Maßschneiderinnen, die versäumten Ausbildungsinhalte lückenlos nachzuholen. Dazu wird voraussichtlich Zusatzunterricht erforderlich, und dies unter erschwerten Bedingungen wie Abstandsregelungen, Hygiene und Maskenpflicht für Lehrer und Schüler.

Kreis Sigmaringen Alle aktuellen Zahlen und Entwicklungen zum Coronavirus im Kreis Sigmaringen und im Zollernalbkreis Das könnte Sie auch interessieren

Maßschneidermeisterinnen mit Begeisterung

Rund 15 Minuten brauchen die Meisterinnen für die Anfertigung einer Maske. „Eine genaue Ausführung erfordert eine gewisse Zeit“, so Diana Kempf. „Es ist viel anstrengender, als wenn man unterschiedliche Arbeiten macht“, stellen Anke Freericks und Rosalinde Sagel-Ott fest. „Das Schöne ist, dass wir selbst mal nähen dürfen und nicht ausschließlich unterweisen“, ergänzen Stefanie Kästle und Rita Seyfried. Alle vier sind Meisterinnen an der Heimschule. Ihre Meisterkollegin Veronika Ruther erläutert: „Neu ist, dass wir jetzt in der Maskenproduktion dieselben Arbeitsschritte ausüben. Normalerweise werden in unseren Werkstätten ausschließlich Einzelstücke auf Maß gefertigt.“