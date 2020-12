Wald Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Corona: Massenausbruch im Pflegeheim in Wald – 29 von 38 Bewohnern sind mit Covid-19 infiziert

In der Pflegeeinrichtung Haus St. Bernhard haben Corona-Reihentests an allen 38 Bewohnern in 29 Fällen ein positives Ergebnis gebracht. Auch sieben Mitarbeiter wurden positiv getestet.