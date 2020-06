von Christl Eberlein

Seit dem 2. Juni sitzt er schon an seinem neuen Arbeitsplatz im Rathaus, am Dienstagabend wurde Joachim Grüner auch offiziell in sein Amt als Bürgermeister der Zehn-Dörfer-Gemeinde Wald eingeführt. Im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung verpflichtete der stellvertretende Bürgermeister, Clemens Veeser, den neuen Amtsinhaber vor überwiegend geladenem Publikum.

Überwiegend geladene Gäste nahmen an der Amtseinführung von Bürgermeister Joachim Grüner in der Zehn-Dörfer-Halle teil. | Bild: Christl Eberlein

Neben der Landrätin Stefanie Bürkle und den beiden Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden und Klaus Burger, wohnten unter anderem auch einige Bürgermeister der Nachbarstädte und -gemeinden, die Leiter der beiden in Wald ansässigen Schulen, Vertreter der Vereine und Bürger der Amtseinführung bei.

Glückwünsche zum neuen Amt kamen auch von der Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden. | Bild: Christl Eberlein

Joachim Grüner war am 15. März zum neuen Bürgermeister gewählt worden, nachdem sein Vorgänger, Werner Müller, das Amt aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig zur Verfügung gestellt hatte. Auch er und seine Frau waren anwesend. Mehrfach wurde dem Bürgermeister im Ruhestand für seine Arbeit der vergangenen Jahrzehnte, in denen er die Geschicke der Gemeinde gelenkt hat, gedankt. „Sie haben sich 27 Jahre mit ganzer Kraft für unsere Gemeinde eingesetzt und hinterlassen eine gut aufgestellte Kommune“, betonte sein Nachfolger, der das Wort nach der Verpflichtung durch Clemens Veeser an die Anwesenden richtete.

Die Verpflichtung des neuen Bürgermeisters von Wald, Joachim Grüner (rechts), wurde von dessen Stellvertreter Clemens Veeser vorgenommen. | Bild: Christl Eberlein

Noch immer sei er überwältigt von dem klaren Wahlergebnis. Mit einer deutlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen hatte sich Grüner gegen seine zwei Mitkandidatinnen durchgesetzt, die damit chancenlos geblieben waren. Die Bürger der Gemeinde hatten so ihrem ehemaligen Kämmerer eindeutig ihr Vertrauen ausgesprochen. „Das ist eine gute Grundlage für mein neues Amt“, sagte Grüner.

Zur Person Joachim Grüner ist zwar neuer Bürgermeister der Gemeinde Wald, aber kein neuer Mitarbeiter des Rathauses. Seit 2015 ist er als Kämmerer der Gemeinde tätig. Seine Ausbildung absolvierte er beim Landkreis Sigmaringen und übernahm direkt danach das Sachgebiet Asyl. Er war in den Aufbau der Arge, Vorgänger des heutigen Jobcenters, involviert. Später wurde er stellvertretender Kassenleiter. Der neue Bürgermeister der Gemeinde Wald wohnt in Wald, ist verheiratet und hat eine 15-jährige Tochter.

In seiner Freizeit spielt der 46-jährige Familienvater unter anderem die Tuba in der Walder Guggenmusik „Let‘s Fetz“. Als Mitglied des Sportvereins bevorzugt er die Sportarten Badminton und Volleyball und beweist auch in sportlicher Hinsicht seine Teamfähigkeiten. Außerdem ist er viel in der Natur unterwegs. Radfahren, Wandern und Gartenarbeit sind für ihn ein passender Ausgleich zu seinem beruflichen Alltag.

Am 15. März 2020 wählten ihn die Bürger der Zehn-Dörfer-Gemeinde Wald mit eindeutiger Mehrheit zum neuen Bürgermeister, nachdem er als erster von drei Kandidaten seine Kandidatur eingereicht hatte. Sein Wahlprogramm beinhaltete die Schwerpunkte Ortsentwicklung, Bürger- und Jugendbeteiligung, Familienfreundlichkeit, Umweltschutz, Leben im Alter und Stärkung des Vereinslebens sowie des Ehrenamtes. Das überzeugte 87,2 Prozent der Wähler, die am Wahltag über die Nachfolge von Werner Müller abstimmten, der 27 Jahre lang das Amt des Bürgermeisters von Wald bekleidete.

Er führte aber auch an, dass er noch viele Erfahrungen sammeln und in seine neue Stelle hineinwachsen müsse. Ein intensiver Austausch und ein gutes Miteinander von Bürgermeister, Gemeindeverwaltung, Ortschaftsräten, Gemeinderat und den Bürgern sei daher für ihn sehr wichtig. Er freue sich auch darauf, gemeinsam mit den Mitarbeitern des Rathauses eine moderne und zukunftsfähige Verwaltung zu schaffen, die für die Gemeinde und ihre Einwohner da sei. Er gehe motiviert und engagiert an die Arbeit.

Wald Joachim Grüner ist mit großer Mehrheit zum neuen Bürgermeister von Wald gewählt worden: So war die Stimmung am Wahlabend Das könnte Sie auch interessieren

Ein Schirm als symbolisches Geschenk

Für diese wünschte ihm die Landrätin Stefanie Bürkle unter anderem einen festen Willen zur Gestaltung und eine tiefe Verbindung zu seiner Gemeinde. Gleichzeitig sicherte sie dem neuen Amtsinhaber, den sie bereits seit Jahrzehnten kenne, ihre persönliche Hilfe sowie auch die Unterstützung des Landkreises zu. Symbolisch dafür überreichte sie dem neuen Bürgermeister einen Regenschirm und spannte damit symbolisch einen „Rettungsschirm“ auf, damit er und die Gemeinde nie im Regen stehen mögen.

Landrätin Stefanie Bürkle überreichte einen Schirm an den neuen Bürgermeister von Wald, Joachim Grüner, als Symbol dafür, den neuen Amtsinhaber und seine Gemeinde nie im Regen stehen zu lassen. | Bild: Christl Eberlein

Doch neben den vielen Herausforderungen, die das Amt mit sich bringe, sprach sie auch die Freuden an, die auf einen Bürgermeister warteten. Ein großer Teil sei dabei die Arbeit und das Vergnügen mit den vielen Vereinen. 36 davon hat die Gemeinde Wald in ihren zehn Dörfern „Ein Duell in der fünften Jahreszeit um den Rathausschlüssel wird sicherlich spannend“, scherzte Landrätin Bürkle. Diese Bemerkung zauberte auch ein Lächeln auf die Lippen des vorherigen Bürgermeisters, Werner Müller, der bei diesem Satz sicher an die vielen Rathausübernahmen der Narren während seiner Amtszeit dachte.

Wald „Dem Diktat der Termine entkommen“: Bürgermeister Werner Müller gibt sein Amt nach 27 Jahren vorzeitig ab Das könnte Sie auch interessieren

Gratulationen und gute Wünsche für den neuen Rathauschef

Den Gratulationen und guten Wünschen für die kommende Amtszeit schlossen sich auch die beiden anwesenden Landtagsabgeordneten an. Andrea Bogner-Unden wünschte dem neuen Bürgermeister von Wald ein „gutes Händchen, um die Gemeinde in die Zukunft zu führen, ein großes, offenes Ohr für die Bedürfnisse der Bürger und Augen, um Wahres von Falschem zu unterscheiden“.

Dass das Bürgermeisteramt eines der wichtigsten sei und es viele Fähigkeiten brauche, um gut ausgeführt zu werden, merkte Klaus Burger in seiner Rede an. „Es allen gerecht machen zu wollen, ist eine nie enden wollende Aufgabe“, sagte er und wünschte Grüner auch in Krisenzeiten einen guten und festen Stand.

„Joachim Grüner ist herzlich in der Runde der Kollegen willkommen. Wir nehmen ihn auf Augenhöhe auf und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Ich wünsche ihm für die Zukunft eine glückliche Hand und Gottes Segen.“ – Jochen Spieß, Bürgermeister von Krauchenwies | Bild: Christl Eberlein

„Kommunalpolitik wird nicht mit Gesetzbüchern gemacht, sondern mit dem Willen zur Gestaltung. So wünsche ich Joachim Grüner für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte einen Heißhunger an Gestaltungswillen.“ – Michael Reichle, Bürgermeister von Illmensee | Bild: Christl Eberlein

„Wenn er authentisch, ansprechbar und offen für die Belange der Walder Bevölkerung ist, bewältigt Joachim Grüner die Aufgaben mit Bravour, die fachliche Voraussetzung hat er. Bisher war das Verhältnis Wald – Pfullendorf hervorragend und wird es meiner Meinung nach auch bleiben.“ – Thomas Kugler, Bürgermeister von Pfullendorf | Bild: Volk, Siegfried

Den hat Grüner bereits zu einem Teil bewiesen, denn sowohl die Bürgermeisterwahl als auch die ersten Tage seiner Amtszeit standen im Zeichen der Corona-Pandemie und der zahlreichen Verordnungen, Einschränkungen und Maßnahmen, die diese mit sich bringt. Auf eine große, öffentliche Feier zum Wahlsieg musste die Gemeinde bereits verzichten. Um so erfreulicher war es für den neuen Amtsinhaber, dass die offizielle Amtseinführung während der öffentlichen Gemeinderatssitzung in einem feierlichen Rahmen mit knapp 100 Gästen stattfinden konnte.

Veranstaltung mit Corona-Regeln

Für Musik sorgte das Bläserensemble des Walder Musikvereins in kleiner Besetzung und auch für ein Catering war gesorgt. Dieses hatte der Förderverein der Grundschule Wald übernommen. So konnten die Gäste auch nach dem offiziellen Teil der Amtseinführung, zwar mit dem vorgeschriebenen Abstand und mit Mund-Nasen-Schutz, noch ein wenig in der Zehn-Dörfer-Halle verweilen und den neuen Bürgermeister feiern. Das dies nach den Lockerungen der Corona-Verordnungen möglich war, darüber freue er sich sehr, sagte Grüner. Es sei für ihn ein ganz besonderer Abend gewesen.