Dem Künstler Karl-Heinz Paul alias Carlos Mausini in Sentenhart fehlen in der aufgrund der Corona-Pandemie veranstaltungslosen Zeit die lachenden Kindergesichter, die strahlenden Augen und die Lebendigkeit seines jungen Publikums. „Für mich ist es ein Lebenselixier in den direkten Austausch mit den Kindern zu gehen und sie mit meiner Lebensfreude für Gesundheit und Toleranz zu inspirieren“, erzählt er von seinen zahlreichen Auftritten. Bald startet er wieder zur Herbst-Tournee nach Brandenburg. Dass er die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ohne die sonst üblichen Engagements bisher finanziell gut überstand, liegt an der Gestaltung seines künstlerischen Berufslebens, das er auf mehrere Säulen aufbaute und stets kreativ weiterentwickelte. Dieses Erfolgsmodell legt er allen jungen Künstlern nahe, um auf Veränderungen jeder Art besser reagieren zu können.

Am Anfang alle Veranstaltungen abgesagt

Karl-Heinz Paul erzählt den Kindern als Clown Mausini von gesundem Essen und erklärt in seinem Programm zur Zahngesundheit, wie Zähne aufgebaut sind, wie sie am besten geputzt werden und wie ein Besuch beim Zahnarzt abläuft. | Bild: Mausini-Verlag

„Am Anfang hatte ich wahnsinnige Angst und fragte mich, ob es sich tatsächlich um ein Killer-Virus handelt“, beschreibt Karl-Heinz Paul seine Befürchtungen in der Zeit, als sich die Pandemie ausbreitete. Die Veranstalter seiner Auftritte, zu denen vornehmlich Kindergärten und Grundschulen zählen, hätten alle Termine gleich abgesagt, da sie geschlossen wurden.

Gute Beratung vom Landesverband

Während der Zeit des Lockdowns fehlte ihm der Kontakt zu seinem jungen Publikum zwar sehr, doch fühlte sich der Künstler in der Ausnahmesituation vom Landesverband der Tanz- und Theaterschaffenden gut beraten. Dieser habe beispielsweise empfohlen, in die Verträge eine Klausel einzufügen, damit die Künstler wenigstens 20 Prozent des Honorars erhalten, falls eine Veranstaltung aufgrund einer Ursache wie einer Pandemie ausfällt. Damit sei zumindest gesichert, dass der Aufwand und die Vorbereitung honoriert werden.

Vielen jungen Kunstschaffenden hat es die Existenz zerstört

„Es ist schlimm, dass es vielen jungen Kunstschaffenden die Existenz zerschlagen hat“, bedauert Karl-Heinz Paul. Gerade Musiker bräuchten häufig eine teure Ausrüstung wie Instrumente und Tonanlagen, weshalb sie sich zu Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn verschulden müssten. Deshalb stünden nun viele vor dem Aus und müssten Hartz IV beantragen.

Keine großen finanziellen Sorgen

Dass sich der Künstler und Clown Mausini keine finanziellen Sorgen machen musste, liegt an der breiten Basis seiner beruflichen Existenz. Neben der Leitung der Kinder-Theaterschule in Mühlingen und seinem Bühnenprogramm gibt er Seminare für Kindergärtnerinnen und für Lehrkräfte in Grundschulen, schreibt Bücher, komponiert und erteilt Einzelunterricht in Stimm- und Sprachbildung. Darüber hinaus entwickelte er Module für die Grundschule, um das Lernen mit allen Sinnen zu vermitteln. „Denn nur was man mit Freude lernt, bleibt im Langzeitgedächtnis haften“, weiß der Künstler.

Stockach Grundschule setzt Tanz als Mittel zur Integration ein Das könnte Sie auch interessieren

Zusammenarbeit mit Gesundheitsämtern

Das pädagogische Konzept von Karl-Heinz Paul umfasst ebenfalls die Gesundheitspflege. Dabei arbeitet er mit den Gesundheitsämtern zusammen. Sowohl seine Bücher als auch das Bühnenprogramm vermitteln den Kindern auf eine fröhlich, verständliche Weise die Mundhygiene sowie den Sinn der gesunden Ernährung. „Gerade in der Gesundheitsvorsorge ist es ideal, alle Bewegungen auszuprobieren, unter anderem pantomimisch“, betont er.

Ganz neu herausgekommen ist „Das bewegte ABC“ für Kindergarten- und Grundschulkinder. | Bild: Schörle-Verlag

250 000 Mal verkaufte sich das erfolgreiche ABC-Buch vom starken Tiger Theodor, das nun in einer neuen Aufmachung als gebundenes Buch im Schörle Verlag herauskam. Jeder Buchstabe wird darin mit einem Gedicht, Lied, einem Tier und Bewegungsspielen vorgestellt, was viel Raum für Kreativität und Experimente bietet. Und es mache auch Erwachsenen Freude mitzumachen, sich in ein Tier zu verwandeln oder Tiergeräusche zu imitieren. Hat ein Kind Schwierigkeiten mit der Aussprache, könne es dies über die Bewegung kompensieren, fehle ihm die Gelenkigkeit, könne es möglicherweise durch eine schöne Aussprache glänzen. „Defizite bekommen durch Erfolgserlebnisse in anderen Bereichen keine allzu große Aufmerksamkeit“, beschreibt er in seinem hellen Studio in Sentenhart seine Erfahrung mit den Kindern. Indem sich das Kind im vielseitigen spielerischen Umgang mit Sprache entspannt, verschwinden die Defizite meist ganz von alleine.

Arbeitsalltag hat sich derzeit fast wieder normalisiert

„Vieles hat sich bei meinem Lebensstil während des Lockdowns nicht verändert“, erzählt Karl-Heinz Paul. Er lebe insgesamt gerne zurückgezogen und in der Natur. „Ich mache viel Musik, Yoga und schreibe auch Lyrik“, berichtet er, darüber hinaus arbeite er an einem neuen Projekt mit seinem Bruder, das Bilder, Poesie und Musik miteinander verknüpft. Mittlerweile hat sich der Arbeitsalltag für den Künstler Mausini fast wieder normalisiert. Die Theater-Schule startete mit Kleingruppen, seit Mai gibt er Einzelunterricht in Stimm- und Sprachbildung und auch die Klangtherapie mit den Tubular Bells darf wieder beginnen. Im Oktober erwarten ihn acht Auftritten in Brandenburg, auf die er sich schon freut.

Stockach Kinder lernen durch Theater Mausini stark zu sein Das könnte Sie auch interessieren