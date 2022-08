Sommer im Glas: Elke Veeser aus Wald stellt alljährlich einen Jahresvorrat an Ringelblumensalbe her. Ringelblumensalbe ist für sie ein „Familienallheilmittel“.

Schon seit dem 12. Jahrhundert wird die Ringelblume vor allem in südlichen Ländern als Heilkraut angebaut. Doch auch in hiesigen Gärten erfreut sich die Ringelblume großer Beliebtheit und ist in ihren Blütenfarben von hellgelb über sonnengelb bis