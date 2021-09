von SK

Ein Autofahrer, der am Sonntagmittag von der Kreisstraße aus Richtung Glashütte auf die Landesstraße 195 nach Wald abbiegen wollte, übersah ein Motorrad, das auf der Landesstraße in Richtung Meßkirch fuhr. Beim Zusammenstoß stürzte der Biker und verletzte sich schwer, informiert die Polizei. Er wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Durch die Staatsanwaltschaft Hechingen wurde ein Gutachter angefordert, der die Unfallstelle inspizierte.