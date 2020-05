Die 25 Viertklässler der Grundschule in Wald dürfen ab 18. Mai wieder zur Schule gehen. Nach den Pfingstferien soll es auch für die anderen Klassenstufen soweit sein: Dann sollen auch sie wieder in der Schule unterrichtet werden. Die Vorbereitungen sind größtenteils abgeschlossen, Stunden- und Hygienepläne sind erstellt.

