von Christl Eberlein

Auf die Plätze, fertig, los! Bei der Walder Narrennacht ging es in diesem Jahr sportlich zu. In der Zehn-Dörfer-Halle brannte am Samstag närrisches Olympiafeuer. Das Motto des Abends lautete: "Walder 10-Kampf". Kein Wunder also, dass sich in der gut besuchten Halle zahlreiche sportliche Gestalten tummelten. Läufer, Fußballer, Akrobaten, die sind in der Zehn-Dörfer-Halle ja auch außerhalb der fünften Jahreszeit keine Seltenheit. Zur Fasnet kommen aber auch Spaßvögel, Stimmungskanonen und Lachsäcke aus ihren Trainingslagern und auf ihre Kosten.

Als Hauptsportart stand am Samstag "Lachmuskeltraining" auf dem Programm. Die Königsdisziplin "Gute Laune und jede Menge Spaß" startete um halb acht auf der Bühne. Hida Gassner vom Narrenverein führte als Moderatorin durch das Programm. Im knappen Aerobikdress kündigte sie mal mehr, mal weniger aus der Puste, die Akteure der Veranstaltung an. Unter anderem rund 30 Mitwirkende im Rampenlicht sorgten für gute Unterhaltung und dafür, dass sich das närrische Publikum an den zum Motto passend geschmückten Tischen gut amüsierte. Und auch das leibliche Wohl kam in der Zehn-Dörfer-Halle nicht zu kurz. Ausgezeichnete Voraussetzungen für die sportliche Walder Narrennacht. Natürlich mit dabei die Narreneltern, Susi Keller und Kajo Hübschle. Sie eröffneten die "närrischen Spiele" mit Witz und Musik.

Witz und Musik präsentierten die Narreneltern Susi Keller als Richterin und Kajo Hübschle als Musiker. | Bild: Christl Eberlein

Wenn ein stummer Musiker (Kajo Hübschle) in Wald vor Gericht steht und die Fragen der Richterin (Susi Keller) mit der Trompete beantwortet, dann kann das nur in Mitsingen und Mitschunkeln enden. Egal ob "Siebzehn Jahr, blondes Haar", "Oh du lieber Augustin" oder "Auf der schwäbischen Eisenbahne", das Publikum stellte in der Disziplin "Ohrwürmer" des fasnächtlichen Programmes klar, dass es nicht nur zum Sitzen und Trinken gekommen war. So richtig die Beine fliegen lassen, das überließ die Narrenschar zunächst aber doch lieber den Tanzmädels vom TSV Wald. Zu fetziger Musik heizten die jungen Damen dem Publikum im närrischen Wettkampf richtig ein. Das verlangte nach einer Zugabe.

Gut besucht war die Zehn-Dörfer-Halle beim Narrentreiben unter dem Motto "Walder 10-Kampf" am Samstagabend. | Bild: Christl Eberlein

Mit alltäglichen Sorgen und der Last der ehelichen Pflichten beschäftigten sich Anika Maier und Vera Friedrich und zeigten, dass ein Sketch nicht nur Unfug, sondern auch einiges Wahres enthalten kann. Dem setzten die "Walder Perlen" gleich im Anschluss noch die Krone in der ersten Programmhälfte auf und sangen von den Gefahren des Schnappsverzehrs vor Partnerschaft und Ehebund.

Annette Krall (von links), Ralf Burth und Clemens Veeser hatten Spaß bei der Walder Narrennacht. | Bild: Christl Eberlein

Ganz gleich ob Sketch, Musik oder Tanz, närrisches Olympiagold hatten alle verdient, die mithalfen, dass es der vergnügten und feiernden Schar in der Zehn-Dörfer-Halle an nichts fehlte. Nach dem rund zweistündigen Programm konnte die heitere Menge dann noch selbst das Tanzbein zu Musik der Walder Band "Party4Pleasure" schwingen.