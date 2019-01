400 Euro je Hektar Eigenanteil

Soll das marode Wegenetz in Sentenhart auf einen Schlag mit hohen Zuschüssen in einem Flurneuordnungsverfahren erneuert werden, oder nicht? Das ist die Kernfrage, die die 371 Einwohner des Ortsteils, die aktiven Landwirte und vor allem die Grundstückseigentümer umtreibt, denn sie sollen einen Eigenanteil von 400 Euro je Hektar bezahlen und zwischen drei bis fünf Prozent ihrer Fläche verlieren. In einer Marathonveranstaltung gab Stefan Obermeier vom Amt für Flurneuordnung und Umwelt aus Ravensburg, im Dorfgemeinschaftshaus einen Überblick, was ein Flurbereinigungsverfahren bedeutet und wie es abläuft.

"Bagger rollen frühestens in fünf Jahren"

Frühestens in fünf Jahren würden in Sentenhart die Bagger anrollen, um das Wegenetz, das nach seinen Angaben „Schrott“ ist, so zu gestalten, dass es in den nächsten 50 Jahre keine Probleme gibt. Die Kosten taxiert er auf etwa 1,3 Millionen Euro, wovon seine Behörde 70 Prozent übernehmen würde. Der Gemeinderat hat sich mehr oder weniger festgelegt, dass die Kommune weitere 15 Prozent trägt, sodass die Eigentümer der 500 Hektar Fläche, die in das Verfahren einbezogen werden sollen, noch 200 000 Euro, sprich 400 Euro je Hektar, zahlen müssten, und zwar in zwei bis vier Raten bis zum Abschluss des Verfahrens, was in einem Jahrzehnt sein würde.

Viele Emotionen kochen hoch

Bei der Info-Veranstaltung waren viele Emotionen im Spiel, die Atmosphäre blieb aber weitgehend ruhig, was auch an der Engelsgeduld lag, mit der Stefan Obermeier immer die Sachlage erläuterte. Ein Kernproblem ist, dass viele Sentenharter sich von der geplanten Flurbereinigung überrumpelt fühlen. Mit einem solchen Verfahren werden üblicherweise kleinere Parzellen zusammengelegt, Flächen getauscht oder arrondiert, damit man sie effektiver bewirtschaften kann. In Sentenhart, mit einer durchschnittlichen Schlagfläche von 2,5 Hektar ist die Flächengröße nicht das Problem, sondern die maroden Wege, die sich zu zwei Dritteln in Privatbesitz befinden. „Seit vielen Jahren klagen die Sentenharter über die maroden Wege“, erklärte Bürgermeister Werner Müller, dass man deshalb 2018 in mehreren Planungswerkstätten mit den Bürgern ein Konzept entwickelte und in Versammlungen vorstellte, wo es keinen Widerspruch gab.

Unterschiedliche Sichtweise über Abstimmung

Bei der Suche nach einer Finanzierung des Vorhabens, das die Gemeinde nicht stemmen könne, sei dann Idee eines Flurbereinigungsverfahrens aufgekommen, weil dies höchste Zuschüsse garantiere. Und bei einer Abstimmung hätten sich die Anwesenden dafür ausgesprochen. Bei der damaligen Sitzung habe man erstmals das Wort „Flurbereinigung“ gehört, gab es daraufhin lautstarken Widerspruch, dass man ein Jahr nur über das Wegenetz gesprochen habe, erklärte Clemens Stadler. Das Dorf sei seither gespalten, und zwar in Nutznießer und Zahler, klagten mehrere Zuhörer. In der Grobplanung sind der Bau von neun Kilometer an neuen Wegen und der Rückbau von zwei Kilometer Weg vorgesehen. Ziel müsse sein, dass jeder Eigentümer eine öffentlich zugängliche Zufahrt für sein Grundstück habe, verdeutlichte Obermeier.

Ortschaftsrat begründet positives Votum

Die Ortschaftsräte Egon Steinmann und Sascha Schweikart erläuterten ihren Mitbürgern dann die Beweggründe für das positive Votum des Ortschaftsrates. Bislang zahle die Allgemeinheit beispielsweise die Sanierungskosten für die Privatwege und den Räumdienst, wies das Duo besonders auf die Hochwasserschutzmaßnahmen hin, die man bei dem Verfahren durchführen könnte.

Unterschriftenliste wird übergeben

Dann erhöhte sich die Dramatik, als Manfred Will, der den größten landwirtschaftlichen Betrieb in Sentenhart bewirtschaftet, sich direkt an die Zuhörer wandte: „Wollt ihr die Flurbereinigung oder nicht?“ Er forderte die Gegner auf, sich von den Plätzen zu erheben, was eine Mehrheit auch tat. „Was ist mit der Unterschriftenliste?“, fragte Will als Nächstes. Daraufhin trat Margret Stadler, die mit ihrem Mann Karl einen Bauernhof umtreibt, an den Referententisch und übergab Stefan Obermeier eine Unterschriftenliste (siehe unteren Bericht). Karl Stadler hatte mehrfach beklagt, dass niemand die tatsächlichen Kosten für die Grundstückseigentümer anspreche. Zusätzlich zum Teilnehmerbetrag käme der Verlust durch den Landabzug, wobei er den Wert eines Hektars auf 30 000 Euro taxierte.

Gemeinderäte appellieren an Gemeinschaft

Jürgen Krall, selbst Landwirt und Gemeinderat, hielt es nicht mehr auf dem Sitz. Eindringlich appellierte er an die Sentenharter, diese Chance für ihren Ort zu nutzen, und zwar als Gemeinschaft. Er regte eine weitere Veranstaltung an, in der eine Priorisierung der Wege erfolgen soll. Obermeier wiederholte, dass man bisher nur eine Grobplanung habe, und durchaus abspecken könne, um Kosten zu sparen. „Es geht um Kosten und Landabzug. Die große Mehrheit will es nicht“, konstatierte Gemeinderat Clemens Veeser, und votierte gleichfalls für eine Zusatzveranstaltung, bei der Obermeier ein „billigeres Angebot“ bringen soll.

Gemeinderat diskutiert am 22. Januar über Antrag

Die Gemeinde profitiere keinesfalls von der Flurneuordnung, erwiderte Bürgermeister Müller auf einige Redebeiträge. Denn durch die spätere Übernahme in das öffentliche Wegenetz übernehme die Kommune die Unterhaltslast, ergänzte der Rathauschef, dass andere Ortsteile eine Flurneuordnung begrüßen würden. Dem Gemeinderat obliege in einer repräsentativen Demokratie die Entscheidung, ob man den Antrag auf Einleitung eines Flurneuordnungsverfahrens stelle oder nicht, verwies Müller auf die öffentliche Ratssitzung am 22. Januar.