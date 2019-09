von Sandra Häusler

Gäste aus Nah und Fern erwartet die Gemeinde zum 23. Walder Herbstmarkt, der am Samstag auf der Festwiese in der Dorfmitte stattfindet. Vor Kurzem erst haben die Mitarbeiter des Gemeindebauhofs an den Ortseingängen die Werbetafeln angebracht. Von 9 bis 17 Uhr bieten die Marktbeschicker am Samstag regionale Produkte, Dekorations- und Bastelartikel und vieles mehr an.

Walder Scharfe wird eigens für Herbstmarkt hergestellt

„Wir werden um die 65 Marktbeschicker haben“, erzählt der Walder Marktmeister Michael Wenzler. Neu dabei sind Rosina und Jürgen Pfeifer aus Rast mit Alpakaprodukten. Artikel aus den Werkstätten der Heimschule Kloster Wald wird der Förderverein der Heimschule an seinem Stand anbieten. Da so ein Marktbummel mit der Zeit auch hungrig machen kann, findet sich im bunten Essensangebot des Herbstmarktes auch die Walder Scharfe. Dabei handelt es sich um eine Bratwurst, die ausschließlich für den Walder Herbstmarkt hergestellt und dort verkauft wird.

Rund 65 Marktbeschicker werden beim 23. Walder Herbstmarkt am Samstag dabei sein, kündigt Marktmeister Michael Wenzler an. | Bild: Sandra Häusler

Weniger Marktbeschicker, ein Rundgang

Darüber hinaus gibt es wie in den vergangenen Jahren ein breit gefächertes Marktangebot. Mützen, Handschuhe, warme Socken oder ein Lammfell für die kühlere Jahreszeit sind ebenfalls an den Ständen zu finden. Der Walder Marktmeister hält an der neuen Struktur des Herbstmarktes aus dem Vorjahr fest. Er hatte die Anzahl der Marktbeschicker reduziert. Dadurch, dass es nur einen Rundgang gibt, sollte die Attraktivität erhöht werden.

Kinderflohmarkt vor der Zehn-Dörfer-Halle

Im Rahmen des Walder Herbstmarktes organisiert die Gemeinde einen Kinderflohmarkt. Auf dem Vorplatz der Zehn-Dörfer-Halle haben Kinder die kostenfreie Möglichkeit, nicht mehr benötigte Spielwaren, Plüschtiere oder Bücher anzubieten. Bereits am Freitag wird der Marktmeister auf der Dorfwiese unterwegs sein, um mit Martin Schächtle die Standplätze einzuteilen und aufzuzeichnen.