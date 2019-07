Das traditionelle Dorffest feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Berstehen, teilt die Vereinsgemeinschaft Wald mit, die die Veranstaltung organisiert. Los geht es am Samstag, 27. Juli, um 18 Uhr. Allerdings nicht mehr mit dem Fassanstich, sondern mit einem Turnier der Landjugenden in der Region, das die Landjugend Sentenhart in Kooperation mit dem Turnverein ausrichtet.

Ein Auftakt, der von der ersten Minute an Spaß für die Teilnehmer und die Zuschauer verspricht. Erst danach, gegen 19.30 Uhr, sticht Bürgermeister Werner Müller als Schirmherr mit geübtem Schlag das Fass an, musikalisch umrahmt von der Gruppe Home@Sound aus Bichtlingen.

Schwedenfeuer auf dem Festgelände

Ab etwa 20 Uhr gehört die Bühne der Partyband Blue Bears, die mit Musik für jeden Geschmack bis spät in die Nacht zum Tanz und zur Unterhaltung aufspielt. Schwedenfeuer tauchen dabei das Festgelände in eine heimelige Atmosphäre.

Fackelumzug um den Kosterweiher

Nach Einbruch der Dunkelheit findet wieder der Fackelumzug für Kinder um den Klosterweiher statt und gegen 22 Uhr sollte der Blick auf die Tanzfläche gerichtet werden, wo die großen Tanzmädels des Turnvereins ihren Auftritt haben.

Mit einem Frühschoppenkonzert beginnt der Sonntag

Am Sonntag eröffnet der Musikverein Wald ab 11 Uhr das Programm mit einem Frühschoppenkonzert. Um 12.15 Uhr stellt sich die neue „Helfer vor Ort“- Gruppe der Rotkreuzbereitschaft Walbertsweiler vor. Die Feuerwehr beweist gegen 13.30 Uhr mit einer technischen Vorführung ihr Können und danach verkürzen die kleinen Tanzmädels des Turnvereins die Zeit bis zum spaßigen Gauditurnier mit einer Aufführung.

Festausklang mit Kreisseniorenorchester

Eine Fahrzeugübergabe an die Jugend des Walbertsweiler Fußballclubs und eine Show der Walder Line Dancer folgen, bevor ab 17 Uhr zum Festausklang das Kreisseniorenorchester aufspielt.

Riesenrutsche und Kinderschminken

Natürlich haben die Organisatoren auch wieder an die kleinen Besucher gedacht. Für sie stellt die Vereinsgemeinschaft am Familiensonntag eine Hüpfburg und eine Riesenrutsche auf. Kinderschminken, Popcorn-Maschine und kurzweilige Spiele für Jung und Alt sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt.