von Christl Eberlein

Gut 500 Kilometer und rund sechs Stunden Autofahrt liegen zwischen der Gemeinde Wald und der Gemeinde Saint Brice Courcelles in Frankreich. Beide Orte sind an einer zukünftigen Partnerschaft interessiert. Acht Bürger aus dem französischen Saint Brice Courcelles, im Nordosten des Landes gelegen, waren im Juli schon einmal zu Gast in Wald. Jetzt soll eine länderübergreifende Partnerschaft entstehen. Die Gemeinderäte beschlossen in der öffentlichen Sitzung am vergangenen Dienstagabend die Gründung eines Partnerschaftsvereins.

Bürger sollen sich engagieren

Das Interesse auf französischer Seite sei da, berichtete Bürgermeister Werner Müller. Er hatte sich während des Walder Dorffests Ende Juli um die kleine Delegation gekümmert und den französischen Besuchern die Gemeinde gezeigt. Besonderen Eindruck hätten das Vereinsleben und die kulturelle Seite in Wald auf die Besucher aus Frankreich gemacht. „Die Partnerschaft könnte ein interessantes Projekt sein“, so die Meinung von Bürgermeister Müller. Aber das Ganze müsse auch Hand und Fuß haben, betonte er. Dazu gehöre, dass nicht nur vonseiten der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderates, sondern auch in der Bevölkerung Bereitschaft und Engagement bestehe, eine solche Partnerschaft aufzubauen, zu tragen und zu pflegen. Müller schlug daher die Gründung eines Partnerschaftsvereins vor.

Gremium beschließt Gründung eines Partnerschaftsvereins

Dem stimmte unter anderem Gerhard Lohr (CDU) zu. Ein Verein solle als Motor und Ideengeber für die Gemeindepartnerschaft nicht im Gemeinderat und im Rathaus bleiben. Gebe es in der Bevölkerung keine Bereitschaft mitzumachen, dann sei eine Partnerschaft auch nicht sinnvoll, sagte er. Einen Partnerschaftsausschuss, dem unter anderem die Gemeinderäte Clemens Veeser und Alexander Jäger (beide Unabhängige Liste) angehören, gibt es in Wald bereits. Der Ausschuss hat die Grundlagen für eine Gemeindepartnerschaft geschaffen. Am Dienstag wurde er durch einstimmigen Beschluss mit der Gründung des französisch-deutschen Partnerschaftsvereins beauftragt.

Vereine beider Gemeinden sollen sich austauschen

Neben interessierten und engagierten Bürgern, die den Kern des Vereins bilden und als Ansprechpartner für die Partnerschaft fungieren sollen, könnten auch die Walder Vereine in die Partnerschaft einbezogen werden, so der Vorschlag mehrerer Gemeinderatsmitglieder. Musikverein, Feuerwehr und weitere Vereine seien auch in Saint Brice Courcelles mit seinen etwa 3450 Einwohnern aktiv, erklärten die Partnerschaftsausschussmitglieder. Man könne daher auch auf dieser Ebene gut eine Verbindung der beiden Gemeinden herstellen.