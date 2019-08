von Sandra Häusler

Er soll künftig für eine bessere Verkehrsanbindung des Gewerbegebiets Härtleäcker sorgen: Am Montag haben die Arbeiten für den neuen Kreisverkehr begonnen. Wie Thomas Gröber, Bauleiter der ausführenden Firma Matthias Strobel Bau, gegenüber dem SÜDKURIER sagte, werde in dieser Woche zunächst die provisorische Umleitung am Ortseingang eingerichtet. Dazu werde der Rad- und Gehweg entsprechend ausgebaut und verbreitert. Darüber hinaus finden neben der Fahrbahn vorbereitende Arbeiten statt.

Hohenzollernstraße für Verkehr Richtung Meßkirch komplett gesperrt

Konkret bedeutet das: Diese Woche kann der Verkehr noch ungehindert fließen. Doch damit ist es ab Montag, 2. September vorbei. Dann müssen Auto- und Lastwagenfahrer den Weg über eine Umleitung nehmen. Der Durchgangsverkehr aus Fahrtrichtung Meßkirch wird auf der rechten Seite über den verbreiterten Rad- und Gehweg an der Baustelle vorbeigeführt. Die Hohenzollernstraße ist für den Verkehr in Richtung Meßkirch voll gesperrt. Es wird über die Sankertsweiler Straße und Rast nach Meßkirch umgeleitet. Über Reischach und Otterswang erfolgt die Verkehrsumleitung nach Walbertsweiler und Krauchenwies.

Halteverbot in der Straße Annenesch

Anwohner der Von-Falkenstein-Straße und der Schwarzmannstraße können ihre Häuser über die Straße Annenesch anfahren. In dieser Straße ist für den Bereich zwischen den Gebäuden Annenesch 7 und Annenesch 22 ein beidseitiges Halteverbot angeordnet. Außerhalb des Halteverbots können Fahrzeuge am Fahrbahnrand abgestellt werden, informiert Hauptamtsweiler Michael Wenzler auf Anfrage des SÜDKURIER.

Bauarbeiten sollen bis Ende November dauern

Das Gewerbegebiet „Geißwiesen“ kann über die Hohenzollernstraße angefahren werden. Für den öffentlichen Nahverkehr gibt es eine Sonderregelung. Busse in Richtung Meßkirch dürfen entgegen der Einbahnregelung den Baustellenbereich passieren, so Wenzler weiter. Über einen Sender können die Busfahrer die Ampelanlage umschalten, sodass der Verkehr aus Richtung Meßkirch über eine rote Ampel angehalten wird. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende November dauern.