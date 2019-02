von Christl Eberlein

Sie ist jung und sie redet gerne mit: Stefanie Hettich-Grüner ist die neue Vorsitzende der CDU-Ortsgruppe in Wald. Sie wurde ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen von den 17 anwesenden, stimmberechtigten Mitgliedern der Walder CDU an die Spitze gewählt.

Einstimmiges Votum als Vertrauensbeweis

Damit löst Stefanie Hettich-Grüner Siegfried Benkler ab. Dieser bekleidet von nun an den Stellvertreterposten und hat der jungen Nachfolgerin seine volle Unterstützung bei ihren neuen Aufgaben zugesagt. Über das klare Votum ist sie sehr glücklich, erzählt Stefanie Hettich-Grüner. Man könne zwar sagen, dass dies ohne Mitbewerber kein überraschendes Ergebnis sei. Aber für sie bedeute das einstimmige Ergebnis, dass die anderen Parteimitglieder ihr großes Vertrauen entgegenbringen.

"Ich bringe mich gern ein"

Seit ihrer Gründung am 18. März 1967 hatte die CDU Wald stets einen männlichen Vorsitzenden. Mit Stefanie Hettich-Grüner steht zum ersten Mal in der Geschichte der Ortsgruppe eine Frau an der Spitze. „Ich breche eine Tradition“, sagt sie mit einem Lächeln. Generell gibt es in der Gemeinde wenige weibliche CDU-Mitglieder: Unter den 26 Mitgliedern findet man nur fünf Frauen. Wichtig findet die neue Vorsitzende diesen Schnitt nicht, auch eine Frauenquote hat für sie keine Bedeutung. „Ich bringe mich gerne ein. Ich rede gerne mit. Ich unterstütze gerne“, nennt sie die Gründe für ihr kommunalpolitisches Engagement. Sie wolle ihre Meinung und ihre Vorschläge einbringen können und die Politik aktiv mitgestalten.

Seit zwei Jahren CDU-Mitglied

Auf ein lange politische Karriere blickt sie noch nicht zurück. In die CDU ist sie erst vor zwei Jahren eingetreten. Das Interesse für Politik im Großen und vor allem im Kleinen, auf kommunaler Ebene, habe sie schon früh entwickelt, erzählt sie. Durch ihren Mann, der bei der Gemeinde Wald beschäftigt ist, sei sie noch näher an die Belange der Bevölkerung gerückt. In ihrem neuen Posten sehe sie eine gute Möglichkeit, um darauf eingehen zu können. Ein für sie wichtiger Punkt, der ganz oben auf ihrer Liste stehe, sei die verstärkte Einbindung junger Menschen in die Politik.

Stefanie Hettich-Grüner will Präsenz der Ortsgruppe erhöhen

Stefanie Hettich-Grüner ist zwar nicht das jüngste Mitglied der CDU-Ortsgruppe, sorgt aber dafür, den Altersdurchschnitt der Mitglieder zu senken. Um junge Menschen besser zu erreichen, möchte sie möglichst schnell einen Internetauftritt für die Ortsgruppe aufbauen. Zwar sei die CDU bei vielen Veranstaltungen präsent, aber diese Präsenz lasse sich noch verbessern. Unterstützung erhofft sie sich dabei unter anderem von ihrer Tochter, die sich im Umgang mit Medien gut auskenne.

Warum sie bei der Gemeinderatswahl nicht antreten will

Auf die Frage, ob sie auch für den Gemeinderat kandidieren will, winkt Stefanie Hettich-Grüner ab. Ihren Namen werden die Wähler bei der Kommunalwahl nicht auf der Liste finden. Sie wolle sich ihren Aufgaben als Vorsitzende der CDU-Ortsgruppe widmen und sehe sich selbst, auch nach Rücksprache mit ihrer Familie, nicht im Gemeinderat. Aber es seien noch einige Plätze auf der Liste der CDU für die Kommunalwahl frei, informiert sie.

Noch sind Listenplätze frei

Interessenten für einen Listenplatz könnten sich noch bis zur internen Nominierungsveranstaltung am Mittwoch, 13. Februar, bei ihr oder jedem anderen Vorstandsmitglied melden. Eine Mitgliedschaft oder der Eintritt in die Partei seien dabei keine zwingenden Voraussetzungen. Erforderlich seien ein Mindestalter von 18 Jahren und Interesse für die Politik vor Ort. Sollte die Entscheidungsfindung länger dauern, gebe es auch nach dem 13. Februar noch die Möglichkeit der Nachnominierung. Interessierte können Stefanie Hettich-Grüner kontaktieren. Telefon: 0 75 78/ 921 72 67, E-Mail: stefanie.hettich@web.de