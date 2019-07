Wald – In Wald weiß man, wie gefeiert wird, vor allem dann, wenn Musik im Spiel ist. Am kommenden Sonntag und Montag dreht sich auf der Festwiese alles um die richtig guten Töne, denn dann findet das traditionelle Sommerfest statt. Seit über 35 Jahren ist das dritte Wochenende im Juli für die musikalische Veranstaltung des Musikvereins Wald reserviert und bildet den Auftakt der Walder Festwochen. Das Sommerfest startet am Sonntag, 21. Juli, um 11¦Uhr mit dem Frühschoppen. Eigentlich stand der Musikverein von Kreenheinstetten dabei auf dem Programm und auf den Plakaten. Doch wegen einer kurzfristigen Absage der Musiker, mussten die Organisatoren schnell Ersatz finden. Der Musikverein Otterswang hat spontan sein Kommen zugesagt und wird für gute Stimmung beim Frühschoppen am Sonntag sorgen.

700 Plätze stehen bereit

„Der Erfahrung nach ist der Sonntagnachmittag immer gut besucht, vor allem bei schönem Wetter“, sagt Mareike Hänsler vom Vorstand des Musikvereins. 70 mal zehn Sitzplätze an Biergarnituren stehen bereit und für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ab 14 Uhr ist die Musikalische Vereinigung aus Botnang bei Stuttgart auf der Festwiese zu hören. „Die Musikanten aus Botnang sind zum ersten Mal bei uns“, erklärt Vorstandsmitglied Johannes Restle. Der Kontakt sei über ein ehemaliges Mitglied der Walder Musiker zustande gekommen. Der Vorstand des Musikvereins Wald freut sich, dass damit beim Sommerfest auch Musiker dabei sind, die von weiter entfernt kommen. Es gebe auch unter den Besuchern mehrere, die eine weite Anreise auf sich nehmen. „Es kommen regelmäßig Gäste aus Schleswig-Holstein zu unserem Sommerfest“, berichten Mareike Hänsler und Johannes Restle. Auch zwei Männer aus Radolfzell ließen sich seit Jahren kein Fest entgehen. Die Beiden kämen stets mit dem Fahrrad nach Wald. Der Musikverein Wald hofft daher auf Sommer, Sonne und warme Temperaturen, damit in diesem Jahr möglichst keiner der 700 Sitzplätze auf der Festwiese leer bleibt. Dafür wird neben den Musikern aus Botnang am Sonntagnachmittag auch der Musikverein aus Rohrdorf sorgen. Am Montag, 22.¦Juli, soll es dann erneut gemütlich zugehen auf der Festwiese. Um 17¦Uhr ist Feierabendhock und dann zeigt der Nachwuchs von der Jugendkapelle Wald, was er kann. Der musikalische Ausklang des Festes wird erstmals vom Musikverein Raithaslach-Münchhöf gestaltet.

Übrigens: Wer den Musikverein Wald nicht nur als Organisator eines Festes erleben, sondern seiner Musik lauschen möchte, der kommt am besten am folgenden Wochenende erneut nach Wald: Beim Walder Dorffest sind die Musiker mit ihren Instrumenten beim Frühschoppen am Sonntag, 28.¦Juli, zu hören.