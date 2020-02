Wenn die Mitglieder des Narrenvereins Rällekopf Hippetsweiler die „Schwalben“ aus der Scheune holen, um diese neu zu binden, dann ist für sie wieder die fünfte Jahreszeit angebrochen. Die Schwalben werden gebraucht, um am Schmotzigen Dunschtig den Narrenbaum in die Senkrechte zu hieven. Wir zeigen, was Schwalben sind und wie sie entstehen.

Rällekopf Gerd Rackuff entfernt die Rinde des Narrenbaums für Hippetsweiler mit einem Reppeleisen. Beim Reppeln wechseln sich die Mitglieder ab, denn die Arbeit geht ganz schön in die Arme. Die Stangen für die Schwalben wurden bereits im Sommer aus dem Wald geholt, entrindet und zum Trocknen gelegt.| Bild: Sandra Häusler