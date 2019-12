von Christl Eberlein

Um Gefühle, individuell und einzigartig, geht es beim diesjährigen 35. Festlichen Jahreskonzert des Musikvereins Wald. Was damit gemeint ist und welche musikalischen Highlights auf dem Programm stehen, das erfährt das Publikum am 25. Dezember in der Zehn-Dörfer-Halle von Wald. Unter dem Motto „Facetten der Blasmusik“ halten die rund 60 Musiker unter der Leitung von Jürgen Schatz so manche Überraschung für die Ohren bereit. Denn dass Blasmusik viel mehr ist, als nur traditionelle Stücke, das beweisen die Mitglieder des Musikvereins immer wieder bei ihren Auftritten. Auch die 38 Mitglieder der Jugendkapelle mit Dirigent Karl-Josef Hübschle werden ihr Können unter Beweis stellen.

Josef Jäger, Horn: „Musik ist Schwerstarbeit! Die Proben waren teilweise anstrengend, aber beim Probenwochenende waren alle da und dabei ist etwas Gutes rausgekommen.“ | Bild: Christl Eberlein

Das, was die Musiker beim Probenwochenende am vergangenen Samstag und Sonntag bereits hören ließen, verspricht ein besonderer Genuss für jeden musikalischen Geschmack zu werden. Vom klassischen Marsch bis zum Musical, von Pop und Rock über Klassik bis Filmmusik, das Repertoire des Musikvereins ist umfangreich und setzt sich aus verschiedene Schwierigkeitsgraden zusammen. Zu hören sein werden unter anderem Stücke von Johan Nijs, Armin Kofler, Hans Zimmer und Peter Leitner.

Eva Maria Hübschle, Querflöte und Piccoloflöte: „Die Stücke aus dem Bereich Filmmusik sind meine Favoriten, aber im Programm für den 25. Dezember ist für jeden Geschmack etwas dabei.“ | Bild: Christl Eberlein

Die Zusammenstellung des Konzertprogramms haben die Mitglieder gemeinsam beschlossen. „Bereits bei der Vorauswahl haben wir darauf geachtet, dass möglichst für alle Zielgruppen und jedes Alter etwas dabei ist“, sagt Jürgen Schatz zur Stückauswahl. Intensiv geprobt wird in den einzelnen Registern schon seit Oktober, teilweise mehrmals in der Woche. Zum zweitägigen Probenwochenende kamen schließlich alle 60 Musiker.

Die musikalische Leitung des Musikvereins hat Jürgen Schatz. | Bild: Christl Eberlein

„Das Probewochenende, das in diesem Jahr das 18. war, dient dazu alle Mitwirkenden zusammenzuführen und aufeinander einzustimmen“, erklären die beiden Dirigenten. Und sie sind zufrieden mit dem Ergebnis der gemeinsamen Arbeit, das sie dem Publikum am ersten Weihnachtsfeiertag in der Zehn-Dörfer-Halle präsentieren werden. Zwischen 300 und 350 Personen werden am Abend erwartet, denn das feierliche Jahreskonzert, das im Jahr 1985 zum ersten Mal und seit 1995 regelmäßig am 25. Dezember stattfindet, erfreut sich großer Beliebtheit. Auch über die Gemeindegrenzen hinweg. Der Besuch des Abends voller Musik, der inklusive einer Pause rund drei Stunden dauern wird, wird sich auch in diesem Jahr lohnen.

Alexander Jäger, Tuba: „Das Programm für das Jahreskonzert ist anspruchsvoll. Die schnellen und fetzigen Stücke gefallen mir am besten.“ | Bild: Christl Eberlein

Einen Kartenvorverkauf gibt es für das Jahreskonzert des Musikvereins von Wald nicht. Die Karten zu sieben Euro pro Person können ausschließlich an der Abendkasse gekauft werden. Die Platzwahl ist frei. Der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr. Das Konzert in der Zehn-Dörfer-Halle Wald beginnt um 19.30 Uhr.