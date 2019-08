von Christl Eberlein

Wenn barocke Bauten ihre Türen und Tore öffnen, dann darf die Kirche St. Bernhard in Wald auf keinen Fall fehlen. Am letzten Tag der Veranstaltungsreihe der Ferienregion Nördlicher Bodensee fand in der zum Kloster Wald gehörenden Pfarrkirche eine Führung mit Diakon Bernd Lernhart zum Thema „Heilige Leiber“ statt. Davon gibt es in der prächtig verzierten Barockkirche nämlich insgesamt drei.

Die prunkvolle Eingangstür zur Klosterkirche. | Bild: Volk, Siegfried

St. Bernhard als echter Barockbau

Die Kirche in Wald gehöre zu den religiösen Gebäuden, die tatsächlich in der Zeit des Barock um 1700 entstanden seien, erfuhren die Teilnehmer der Kirchenführung von Diakon Lernhart. Während man viele Gebäude im 17. und 18. Jahrhundert lediglich einer Barockisierung unterzogen habe, also nachträglich mit Prunk und Pomp ausstattete, ließ die Äbtissin Jakobe von Bodman die Klosterkirche im barocken Stil neu erbauen.

Reich verziert sind auch die Seitenwände von St. Bernhard. | Bild: Volk, Siegfried

Frauen adeliger Abstammung sorgen für Reichtum des Klosters

Das Zisterzienserinnenkloster habe über ausreichend finanzielle Mittel verfügt, da sich dort fast nur Frauen adliger Abstammung befanden. Deren Reichtümer waren bei ihrem Eintritt in den Orden in den Besitz des Klosters übergegangen. Dieser Reichtum ist in St. Bernhard auch heute noch sicht- und spürbar: in der Architektur selbst, in jeder der üppigen Verzierungen, in jedem Gemälde und Fresko sowie in jeder Statue der Kirche.

Die Decke ist mit großflächigen Malereien versehen. | Bild: Volk, Siegfried

Von den römischen Katakomben nach Wald

Auch der Besitz von drei heiligen Leibern drückt diesen Reichtum aus. Bernd Lernhart berichtete über die im Barock aufkommende Mode, Reliquien zu sammeln. Eine Reliquie aus Rom wünschten sich auch die Klosterbewohnerinnen damals und setzten daher alle Hebel in Bewegung. Sie bemühten sich sehr um die heute noch vorhandenen Gebeine des heiligen Dioscorus. Die sterblichen Überreste des Märtyrers wurden in den Katakomben gefunden und schließlich nach Wald gebracht. Zuvor jedoch war aus den wenigen Knochen des zehnjährigen Jungen ein in prächtige Gewänder gekleideter heiliger Leib gemacht worden, einem Prinzen gleich.

Pfullendorf Von der Grafenkapelle zum Prunkstück: Die Jakobuskirche ist Teil der Barockstraße Das könnte Sie auch interessieren

„Es gab in Ennetach zwei Nonnen, die sich gut darauf verstanden, die Reliquien herzurichten“, erklärte Diakon Lernhart. So zog der Heilige schließlich ins Kloster Wald ein. Zwei weitere Reliquien, die des heiligen Bonifacius und des heiligen Candidus, folgten.

Reliquienkult im Fokus

Während sich die Ausführungen von Diakon Lernhart in der Kirche vor allem auf die Pracht und die Vorlieben des Barock im Hinblick auf die Walder Kirche bezogen, näherte sich Paul Sägmüller anschließend im Pfarrhaus dem Thema „Heilige Leiber“ von einer etwas anderen Seite. Sägmüller ist Heimatforscher, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit oberschwäbischer Heimatkunde in allen Facetten und hat seine Erkenntnisse bereits in mehreren Büchern zusammengetragen.

Heimatforscher Paul Sägmüller betrachtete die heiligen Leiber von einer interessanten und amüsanten Seite und klärte die Teilnehmer der Veranstaltung über die Ergebnisse seiner Recherchen auf. | Bild: Christl Eberlein

Genug Kreuzsplitter für ein dreimastiges Schiff

Bei seinen Recherchen hat er auch den barocken Reliquienkult untersucht und präsentierte den Teilnehmern interessante und amüsante Erkenntnisse: Nicht überall, wo „Reliquie“ draufstehe, könne auch tatsächlich „Reliquie“ drin sein. Es gebe insgesamt 27 offiziell aufgeführte Nägel vom Kreuz Jesu. Mit allen Kreuzsplittern, die als Reliquien geführt würden, könne man leicht ein dreimastiges Schiff zusammenbauen und auch auf ein Stück des Flügels von Erzengel Gabriel sei er bei seinen Nachforschungen gestoßen, erzählte Sägmüller. Diese Berichte sorgten bei den Zuhörern das ein oder andere Mal für Schmunzeln.