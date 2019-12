von Oberin Schwester Herrad Kientz OSB

Ab dem 20. Dezember wird es ruhig in der Heimschule Kloster Wald. Die rund 500 Gymnasiastinnen und rund 100 Internatsschülerinnen reisen in die Weihnachtsferien ab. Doch die Schwestern im Konvent beleben das „Haus Gottes“, wie es in einer Säule im ehrwürdigen Jenner-Saal geschrieben steht, auch in dieser ruhigeren Weihnachtszeit und feiern die Geburt Christi. Die Hausmeister stellen dazu einen Weihnachtsbaum in der Kapelle auf und einen Weihnachtsbaum im Weihnachtszimmer, dem Wohnzimmer der Schwestern in der Klausur, berichtet die Oberin Schwester Herrad Kientz OSB.

Ein Stern schmückt den ehemaligen Brunnen vor dem Walder Kloster alljährlich zur Advents-und Weihnachtszeit.

Trotz der jahrhundertealten Geschichte des Klosters leben hier aktuell nur noch vier Benediktinerinnen der Heiligen Lioba. Zwei von ihnen schmücken alljährlich den Christbaum mit Christbaumschmuck. Für die Beleuchtung sorgen elektrische Kerzen. Dies ist der Brandverhütung im jahrhundertealten Gebäude geschuldet. „Früher hatten wir echte Kerzen“, schildert die Oberin. Der Schulseelsorger und Hausgeistliche Winfrid Keller feiert stets das Geburtsfest Jesu mit den Schwestern, lebt jedoch außerhalb des Klosters.

Chorgebet in der Kapelle

Nach der Vesper gibt es ein Abendessen in Büffetform im Refektorium. Zunächst gehen die Ordensschwestern zum Chorgebet in die Kapelle. Anschließend feiert die kleine Gemeinschaft mit Winfrid Keller die Mitternachtsmette. „Nach der Messe treffen wir uns im Klausurgang vor dem Weihnachtszimmer. Wenn alle da sind, ziehen wir mit dem lateinischen Weihnachtslied ‚Transeamus usque Bethlehem‚ (Lasst uns nach Bethlehem gehen) ein“, erzählt Sr. Herrad. Zuvor hat die Oberin die Lichter am Christbaum entzündet. Die Nonnen singen Weihnachtslieder wie „Stille Nacht“, „Ihr Kinderlein kommet“ und „Zu Bethlehem geboren“. Dann hält die 83-jährige Oberin eine kurze Ansprache und bedankt sich bei Winfrid Keller für seinen Einsatz und bei den Mitschwestern fürs Schmücken und die Plätzchen, die Schwester Hildegard bereits in der Adventszeit und davor gebacken hat. Anschließend sitzt die Weihnachtsgemeinschaft zusammen und „knabbert Plätzchen“. Auf einem runden Tisch vor dem Weihnachtszimmer stehen auch Geschenke. „Man darf sich vorher wünschen, was man geschenkt haben möchte“, erläutert Sr. Herrad.

Bei den Veranstaltungen der Heimschule in der Advents-und Vorweihnachtszeit sind die Schwestern immer dabei. Dazu gehören der große Adventsbasar im Kreuzgang, die Nikolausfeier, das Weihnachtsspiel im Jenner-Saal und das Weihnachtskonzert mit Chor und Orchestern der Heimschule in der Pfarrkirche.

Internatsschülerinnen backen Plätzchen

„Wir sind zu allen Veranstaltungen eingeladen“, so Sr. Herrad. Seit einigen Jahren bittet das Internat die Schwestern an einem Sonntagnachmittag zu einem Schwesterncafé. „Da backen die Internatsschülerinnen selbst Plätzchen, die werden serviert und jede Schwester erhält ein kleines Geschenk. Die Mädchen gestalten ein Programm, tragen Gedichte vor, lesen Geschichten, singen und musizieren. Eine schöne Gemeinschaft“, findet die Oberin. Über die ganze Advents-und Weihnachtszeit hinweg hängt ein großes Sternenmobile im Treppenhaus vom obersten Stock bis ins Erdgeschoss.