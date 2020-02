Im dichten Schneetreiben nahm die Heinz-Sielmann-Stiftung am Donnerstag mit einem Spatenstich in den schwankenden Boden des Ruhestetter Rieds offiziell die Arbeiten für ihr erstes Stillgewässer im Kreis Sigmaringen auf. Die vor acht Jahren von der Heinz-Sielmann-Stiftung aus privater Hand gekaufte 1,10 Hektar große Fläche liegt an der Straße von Ruhestetten zur Kreisstraße Pfullendorf-Überlingen.

Auf Wunsch der Stiftung hatte Walds Bürgermeister Werner Müller die Begrüßung übernommen. Sein besonderes Dankeschön galt dem Gemeinderat Wald, Guido Waldenmeyer von der Oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Tübingen als Genehmigungsbehörde, aber auch der Heinz-Sielmann-Stiftung. Sie habe den Bau dieser Anlage möglich gemacht. Es habe eine lange Findungs- Planungs- und Genehmigungsphase gegeben. Nach mehrjähriger Suche eines Standorts und weiterer Jahre der Planung, habe es eine Genehmigung zum Stillgewässer im Ruhestetter Ried gegeben. Jetzt aber gebe es kein zurück mehr. „Erst heute Morgen jedoch, ist eine Änderung aus dem Landratsamt Sigmaringen über die Betankung der Baufahrzeuge eingegangen“, so Müller.

Das Ruhestetter Ried sei als Naturschutzgebiet und als ein FFH-Schutzgebiet (Fauna-Flora-Habitat) ausgewiesen und von erheblichem Rang mit seinen Strauchbirken, Wiesenbläulingen sowie einem gern gesehenen Gast, den Schwarzstorch, erläuterte der Bürgermeister. Der Weiherbau sei ein recht großer Eingriff. „Der örtliche Widerstand gegen den Weiher ist nicht sehr groß, aber spürbar gewesen“, so Müller. Die Bauern aus Ruhestetten hätten es lange nicht verstanden, dass ein Weiher ins Ried gebaut werde, ihnen jedoch jede Veränderung verboten werde.

Die Projektvorstellung übernahm Julia Brantner vom Projektmanagement Biotopverbund Bodensee. „Wenn alles gut geht, gibt es in sechs bis acht Wochen ein Ergebnis. Der Weiher mit seinen zwei Flachwasserinseln und einer Tiefenzone von drei Metern habe dann eine Wasserfläche von 7000 Quadratmetern.

Professor Peter Berthold, ehemals Leiter der Vogelwarte Radolfzell, erklärte: „Es ist ein langer, steiniger und nicht immer einfacher Weg bis zum heutigen Spatenstich gewesen. Aber Schwamm drüber.“ Jetzt freue er sich mit der Gemeinde Wald, dass der Weiher zustande kommt. Dreiviertel von den gekauften 1,1 Hektar werden Wasserflächen sein. Das werde interessant für Vögel, Enten, Watvögel aber auch für Singvögel, Amphibien, Reptilien, Moosechsen und für Ringelnattern. Aber auch für viele Insekten, vor allem Libellen. Sie würden hier neue Artenvielfalten bilden. Der Spatenstich endete in einem winterlichen Umtrunk mit heißen Getränken.

Erheblicher Eingriff

Guido Waldenmeyer vom Regierungspräsidium Tübingen äußerte im Gespräch mit dem SÜDKURIER auch kritische Gedanken zum Bau des Sielmannweihers. Als Gebietsreferent für Naturschutz ist er zuständig für die Naturschutzgebiete. „Wir haben gegenüber dem Landratsamt Sigmaringen als Genehmigungsbehörde letztendlich unser Einvernehmen für den Sielmannweiher erteilt. Dabei müssen wir natürlich darauf schauen, dass die Bestimmungen und Verbote des Naturschutzgebietes beachtet und Tiere und Pflanzen möglichst geschont werden. Wir sehen das Projekt zunächst vom Eingriff her, und der ist erheblich.“ Gerade jetzt in der erwachenden Natur sind die Störungen beim Bau gewaltig: 2800 Lkw-Ladungen mit 5000 Kubikmetern Oberboden werden zur Bodenverbesserung an zwei Bauern in Oberndorf und in Alberweiler geliefert.

Was aus Sicht des Naturschutzes ebenfalls als nachteilig empfunden wird, ist, dass das Weiherufer wie zuvor wieder zu Wald werden soll. Dadurch würden Lebensräume für Arten der besonnten Gewässer, wie etwa für den Laubfrosch, bald wieder verloren gehen, so Waldenmeyer. Der Waldverlust hätte eigentlich an einem anderen Ort ausgeglichen werden sollen. Die Arbeiten sollten nun zügig voranschreiten, damit die Störungen nicht zu weit in die Brutzeit hineinreichen. Zumindest seien im Baustellenumfeld aktuell keine Vorkommen seltener Arten bekannt. Es bestehe die Hoffnung, dass seltene Arten kommen, wenn ab Juni wieder Ruhe einkehrt.