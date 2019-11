Die Suche nach Mitwirkenden für die Bühne gestaltet sich schwierig. Die Narren wollen daher ein Jahr pausieren und erst in der Fastnacht 2021 wieder ein Programm auf die Bühne bringen.

2020 wird es in Wald keine Narrennacht geben. Die Organisation der Narrennacht, dazu zählen unter anderem Bewirtung sowie Auf- und Abbau, lag in den vergangenen Jahren Großteils in den Händen des Narrenvereins Waldgoischter Wald. Für das