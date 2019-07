Es wird gegraben, Steine werden verlegt, Platten gesetzt, Erde ausgehoben: Das Projekt Rundweg am Seniorenwohn- und Pflegeheim Haus St. Bernhard nimmt langsam Formen an, informiert Christella Daiber von der Sozialstation Vinzenz von Paul in einer Pressemitteilung. Der Weg soll, wenn er fertiggestellt ist, einmal um das ganze Haus herumführen.

Hochbeete, Blumen und Barfußpfad sollen entstehen

Des Weiteren sollen Hochbeete gesetzt, farbige Blumen gepflanzt und ein Barfußpfad eingerichtet werden, teilt Anica Raith, Hausleitung im Haus St. Bernhard, mit. „Natürlich wird der Weg auch barrierefrei sein, ein Handlauf sorgt für Sicherheit und wer kann und möchte soll den Barfußweg daneben nutzen.“ Dort werde man auch eine Bank aufstellen.

Weg als gemeinsames Projekt mit der Gemeinde

Seit Wochen schon entsteht hier, gestützt durch den Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer, der Rundweg. „Die Bewohner, die Mitarbeitenden und ich sind so dankbar für die vielen Unterstützer. Wir haben Spendengelder erhalten, Arbeitsstunden und Sachspenden kommen dazu und ganz viele Ideen von allen Seiten“, freut sich Anica Raith in der Pressemitteilung. Und da der Weg ein gemeinsames Projekt mit der Gemeinde ist und von allen genutzt werden solle, seien auch bei der Namensgebung alle gefragt. Im Rahmen eines Wettbewerbs können Vorschläge eingereicht werden, informiert die Hausleitung.

Jury wählt besten Vorschlag aus

Eine Jury aus Bewohnern, Mitarbeitern und Angehörigen wähle dann aus allen Vorschlägen, die bis 31. Juli im Haus St. Bernhard abgegeben oder per E-Mail an anica.raith@vinzenz-sd.de gesendet werden einen Namen aus.